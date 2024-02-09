Рамина Эсхакзай заявила, что при необходимости готова пойти на фронт

Рамина Эсхакзай в откровенном интервью рассказала пикантные подробности о своей жизни, призналась почему не хочет иметь детей, сколько зарабатывает и многое другое. По ее словам, это первое ее интервью в котором она не хочет быть удобной кому-то.

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31-летняя финалистка одного из сезонов шоу "Холостяк", а ныне ведущая ютуб-канала "RAMINA" Рамина Эсхакзай, которая активно снимает интервью в боевых точках фронта, заявила, что готова взять в руки оружие и защищать Украину на фронте. Смелое заявление ведущая и модель сделала в подкасте блогера Александра Волошина.

В частности, в разговоре о деньгах и то сколько зарабатывает Рамина, она призналась, что имеет довольно хороший доход. Также она озвучила, что съемки выпусков, которые она публикует на ютубе с украинскими военными, которые служат на фронте, обходятся ей минимум в 100 тысяч гривен одна. Однако, она делает это ради того, чтобы больше украинцев увидели реалии фронта и продолжили донатить на нужды ВСУ.

"Мне надо зарабатывать минимум 10 тысяч долларов для того, чтобы платить команде зарплату. То есть я зарабатываю больше. То есть люди, операторы, все остальные. Мои поездки на Донбасс стоят 100 тысяч гривен за одну поездку. Средства лежат на ФОПе, когда надо вывожу на карточку. Когда накапливаются большие деньги, то я вывожу и делаю большие покупки. Машину купила — Audi Q3. Несколько лет не выводила деньги. Я ее 3 года назад купила", — заявила Рамина.

Такое объяснение Раминой вызвало вопрос у Александра Волошина, делает ли она это из патриотических соображений, или все же эгоистических, как делают большинство известных людей — ради пиара, для того, чтобы "откупиться", чтобы отдать меньше, а получить больше.

42:00 — Рамина готова пойти воевать

На что Рамина ответила, что в случае необходимости она готова идти служить в армию.

"Я даже готова пойти воевать если надо. Я знаю, что я могу в одну поездку поехать и не вернуться. Я знаю, что нужны люди на фронте, действительно", — заявила Рамина.

Она подчеркнула, что много раз видела, какая реальная ситуация на фронте, поэтому уверена, что от каждого украинца зависит результат.

Напомним, ранее мы писали, что блогер Рамина Эсхакзай попала под артиллерийский обстрел в Бахмуте . Кроме этого, она призналась, что не хочет рожать и готова усыновить ребенка.