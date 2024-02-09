Раміна Есхакзай заявила, що при потребі готова піти на фронт

Раміна Есхакзай у відертому інтерв'ю розповіла пікантні подробиці про своє життя, зізналася чому не хоче мати дітей, скільки заробляє та багато іншого. За її словами, це перше її інтерв'ю в якому вона не хоче бути зручною комусь.

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31-річна фіналістка одного із сезонів шоу "Холостяк", а нині ведуча ютуб-каналу "RAMINA" Раміна Есхакзай, яка активно знімає інтерв’ю в бойових точках фронту, заявила, що готова взяти до рук зброю і захищати Україну на фронті. Сміливу заяву ведуча та модель зробила в подкасті блогера Олександра Волошина.

Зокрема, в розмові про гроші та те скільки заробляє Раміна, вона зізналася, що має доволі гарний дохід. Також вона озвучила, що зйомки випусків, які вона публікує на ютубі з українськими військовими, які служать на фронті, обходяться їй мінімум в 100 тисяч гривень одна. Однак, вона робить це заради того, щоб більше українців побачили реалії фронту та продовжили донатити на потреби ЗСУ.

"Мені треба заробляти мінімум 10 тисяч доларів для того, щоб платити команді зарплату. Тобто я заробляю більше. Тобто люди, оператори, всі інші. Мої поїздки на Донбас коштують 100 тисяч гривень за одну поїздку. Кошти лежать на ФОПі, коли треба виводжу на картку. Коли накопичуються великі гроші, то я вивожу і роблю великі покупки. Машину купила -Audi Q3. Декілька років не виводила гроші. Я її 3 роки назад купила", — заявила Раміна.

Таке пояснення Раміної викликало запитання у Олександра Волошина, чи вона робить це з патріотичних міркувань, чи все ж егоїстичних, як роблять більшість відомих людей — задля піару, задля того, щоб "відкупитися", щоб віддати менше, а отримати більше.

42:00 - Раміна готова піти воювати

На що Раміна відповіла, що якщо буде потреба вона готова іти служити в армію.

"Я навіть готова піти воювати якщо треба. Я знаю, що я можу в одну поїздку поїхати і не повернутися. Я знаю, що потрібні люди на фронті, дійсно", — заявила Раміна.

Вона наголосила, що багато разів бачила, яка реальна ситуація на фронті, тому впевнена, що від кожного українця залежить результат.

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка Раміна Есхакзай потрапила під артилерійський обстріл у Бахмуті. Крім цього, вона зізналася, що не хоче народжувати і готова усиновити дитину.