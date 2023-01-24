Блогерка Раміна Есхакзай потрапила під артилерійський обстріл у Бахмуті

У Бахмут українська блогерка приїжджала через робочі справи.

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30-річна інтерв'юерка Раміна Есхакзай у своєму блозі в Instagram розповіла, що знаходилася три дні у місті, навколо якого точаться бої з окупантами, з робочою поїздкою. У Бахмуті Раміна не на жарт злякалася, адже потрапила під артилерійський обстріл. На щастя, поруч із блогеркою були військові та досвідчені оператори, які змогли її заспокоїти.

"Друзі, не турбуйтеся, я вже їду до Києва. Я вперше потрапила під артилерійський обстріл, злякалася. Хлопці — оператори вже не вперше працюють на таких напрямках, тож у них інша реакція. Якби поряд зі мною не було наших військових, я б там не знаю, що робила! А Женя ще підколювати мене встигав! А Женя ще підколювати мене встигав", — поділилася блогерка.

Раніна отримала чимало слів підтримки у коментарях під постом. Проте знаменитість у своїх Instagram-stories зазначила, що просто виконує свою роботу і в жодному разі не вважає себе "героєм".

"Ви бачили моє обличчя? Мені, звичайно, приємно отримувати компліменти, але я просто роблю свою роботу… це не показуха та геройство. Війна — це страшно. Це не хайп, це жах. І я не герой. Я просто роблю те, що вмію робити найкраще — показую людей, розповідаю історії. Це моя зброя. Єдине, з чим погоджуся — так, я не сцикло.У мене є стрижень. Але за цих обставин потрібно дістати свій стрижень усім, у кого він є, І єб* шити на своєму фронті. Тому що не так усе просто, як думають цивільні", — наголосила Раміна.

[ + – ] Раміна Есхакзай Фото: Instagram @raminalalala

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