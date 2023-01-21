Показав фото трагедії у Дніпрі: співзасновник модного дому Valentino засудив злочини РФ

Італійський бізнесмен прокоментував трагедію в Дніпрі, яка сталася 14 січня внаслідок влучання у житловий будинок російської ракети.

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Один із засновників модного дому Valentino Джанкарло Джамметті опублікував у своєму Instagram-акаунті фотографію зруйнованої жовтої кухні внаслідок трагедії у Дніпрі. Бізнесмен засудив Росію, яка розпочала війну в Україні.

У підписі до жахливого кадру знаменитість відзначив таке: "Сором через війну і сором усім, хто її почав". Також Джамметті вказав кількість загиблих дітей та дорослих та додав хештег, у якому написав, що цей теракт є соромом для Російської Федерації.

У коментарях під публікацією користувачі висловили слова подяки чоловікові, зазначивши, що публічна думка лідерів в інформаційному полі є дуже важливою.

"Дякую за те, що стежите за подіями в Україні. Це так важливо для нас", "Дякую за підтримку, я добре знаю Дніпро, цю вулицю і цей будинок… Ми українці і ми ніколи не здаємося, ніколи", "Росіяни не мають сорому, не розраховуйте на це. Дуже сумно, що найбільшу ціну платять безневинні та беззахисні".

У суботу, 14 січня, одна з ракет, запущених ЗС РФ, потрапила до дев'ятиповерхового будинку у Дніпрі, внаслідок чого стався обвал будівлі з 9 по 2 поверх. Під завалами опинилося понад сто мешканців будинку, десятники з них загинули та отримали поранення.

17 січня рятувальники відзвітували про завершення пошуково-рятувальних робіт на місці частково зруйнованої 9-поверхової будівлі на вулиці Перемоги у Дніпрі. Станом на 13:00 було відомо, що врятовано 39 осіб, з яких 6 дітей. Загинуло 44 особи, з них 5 дітей. Травми отримали 79 осіб, із них 16 дітей. Крім того, ДСНС отримали 47 повідомлень про зниклих мешканців будинку. 23 з них встановлені загиблими, ще 4 особи в момент удару ракети перебували у родичів.

Також Фокус писав, що 17 січня мер Дніпра Борис Філатов заявив, що жертв російського удару по житловому багатоповерховому будинку 14 січня може бути понад 50 осіб.