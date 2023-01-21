Показал фото трагедии в Днепре: соучредитель модного дома Valentino осудил преступления РФ

Итальянский бизнесмен прокомментировал трагедию в Днепре, произошедшую 14 января в результате попадания в жилой дом российской ракеты.

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Один из основателей модного дома Valentino Джанкарло Джамметти опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию разрушенной желтой кухни в результате трагедии в Днепре. Бизнесмен осудил Россию, которая начала войну в Украине.

В подписи к жуткому кадру знаменитость отметил следующее: "Стыд из-за войны и стыд всем, кто ее начал". Также Джамметти указал количество погибших детей и взрослых и добавил хештег, в котором написал, что этот теракт является стыдом для Российской Федерации.

В комментариях под публикацией пользователи выразили слова благодарности мужчине, отметив, что публичное мнение лидеров в информационном поле очень важно:

"Спасибо за то, что следите за событиями в Украине. Это так важно для нас", "Спасибо за поддержку, я хорошо знаю Днепр, эту улицу и этот дом… Мы украинцы и мы никогда не сдаемся, никогда", "У россиян нет стыда, не рассчитывайте на это. Очень грустно, что самую большую цену платят невинные и беззащитные".

В субботу, 14 января, одна из ракет, запущенных ВС РФ, попала в девятиэтажный дом в Днепре, в результате чего произошло обрушение здания с 9 по 2 этаж. Под завалами оказалось больше ста жителей дома, десятники из них погибли и получили ранения.

17 января спасатели отчитались о завершении поисково-спасательных работ на месте частично разрушенного 9-этажного здания по улице Победы в Днепре. По состоянию на 13:00 было известно о том, что спасены 39 человек, из которых 6 детей. Погибли 44 человека, из них 5 детей. Травмы получили 79 человек, из них 16 детей. Кроме того, ГСЧС получили 47 сообщений о пропавших жильцах дома. 23 из них установлены погибшими, еще 4 человека в момент удара ракеты находились у родственников.

Также Фокус писал, что 17 января мэр Днепра Борис Филатов заявил, что жертв российского удара по жилому многоэтажному дому 14 января может быть больше 50 человек.