"Я не шучу": Рамина Эсхакзай пообещала усыновить ребенка

Журналистка пообщалась с подростком, которого россияне незаконно вывезли из оккупированного Мариуполя. Его друг до сих пор находится на территории РФ.

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Украинская журналистка Рамина Эсхакзай пообещала усыновить мальчика, которого незаконно вывезли из Украины россияне. Об этом она рассказала в новом интервью на своем YouTube-канале.

Рамина Эсхакзай поговорила с Богданом Ермохиным, которого россияне незаконно вывезли в оккупированный Донецк, когда ему было 16 лет. А потом юношу отправили на территорию РФ. Оттуда через почти два года Богдана вернули в Украину при содействии ряда организаций, президента Украины и государства Катар.

В частности, он рассказал о друге, которого усыновила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Богдан и его знакомый Филипп сидели в подвале, когда россияне "зачищали" Мариуполь в начале полномасштабного вторжения.

"Я 16-летний парень, с бородой уже, без документов. Мы доказывали им, что дети, и нам поверили. Потом нас забрали. Нас было четверо ребят, которых вывезли на территорию "российского дна". Мы всегда показывали, что нас не разъединить. Но нас разделили, вернули сейчас троих в Украину. Мой друг Филипп остался там, его усыновила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова", — вспомнил Богдан.

Он добавил, что у Филиппа нет родителей. Сейчас ему уже 18 лет.

Рамина Эсхакзай и Богдан Ермохин

Тем временем Рамина пообещала усыновить Филиппа, которого незаконно вывезли в РФ.

"Филипп, мы тебя ждем, если ты запишешь обращение к нашему омбудсмену, в Офис президента, Украина тебя ждет, Богдан купит тебе шаурму, а я тебя усыновлю. Все! Мы решили, буду твоим опекуном, я не шучу. И мы с подписчиками обеспечим тебе хорошую жизнь в Украине", — отметила журналистка.

Как известно, детей у Рамины Эсхакзай пока нет. В 2023 году она разошлась с адвокатом Евгением Прониным. А после этого журналистка начала встречаться с военным, персону которого держит в секрете.

Напомним, Рамина Эсхакзай рассказала о своем возлюбленном-военном.

Также Фокус писал о реакции Андрея Беднякова на визит Насти Ивлеевой в оккупированный Мариуполь.