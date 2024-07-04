"Я не жартую": Раміна Есхакзай пообіцяла всиновити дитину

Журналістка поспілкувалася з підлітком, якого росіяни незаконно вивезли з окупованого Маріуполя. Його друг досі перебуває на території РФ.

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Українська журналістка Раміна Есхакзай пообіцяла всиновити хлопчика, якого незаконно вивезли з України росіяни. Про це вона розповіла в новому інтервʼю на своєму YouTube-каналі.

Раміна Есхакзай поговорила з Богданом Єрмохіним, якого росіяни незаконно вивезли до окупованого Донецька, коли йому було 16 років. А згодом юнака відправили на територію РФ. Звідти через майже два роки Богдана повернули до України за сприяння низки організацій, президента України та держави Катар.

Зокрема, він розповів про друга, якого всиновила уповноважена при президенті РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова. Богдан та його знайомий Філіп сиділи в підвалі, коли росіяни "зачищали" Маріуполь на початку повномасштабного вторгнення.

"Я 16-річний хлопець, з бородою вже, без документів. Ми доводили їм, що діти, і нам повірили. Потім нас забрали. Нас було четверо хлопців, яких вивезли на територію "російського дна". Ми завжди показували, що нас не роз'єднати. Але нас розділили, повернули зараз трьох до України. Мій друг Філіп залишився там, його всиновила уповноважена при президенті Росії із прав дитини Марія Львова-Бєлова", — пригадав Богдан.

Він додав, що у Філіпа немає батьків. Наразі йому вже 18 років.

Раміна Есхакзай та Богдан Єрмохін

Тим часом Раміна пообіцяла всиновити Філіпа, якого незаконно вивезли до РФ.

"Філіпе, ми тебе чекаємо, якщо ти запишеш звернення до нашого омбудсмена, до Офісу президента, Україна тебе чекає, Богдан купить тобі шаурму, а я тебе всиновлю. Все! Ми вирішили, буду твоїм опікуном, я не жартую. І ми з підписниками забезпечимо тобі гарне життя в Україні", — зазначила журналістка.

Як відомо, дітей у Раміни Есхакзай наразі немає. У 2023 році вона розійшлася з адвокатом Євгеном Проніним. А після цього журналістка почала зустрічатися з військовим, персону якого тримає в секреті.

Нагадаємо, Раміна Есхакзай розповіла про свого коханого-військового.

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