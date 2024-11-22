"Где я, а где военные": Рамина Эсхакзай рассказала, как начался ее загадочный роман (видео)

Блогер призналась, что думала искать избранника среди иностранцев. Однако среди всех контактов нашелся один знакомый, который не отвечал отказом ни на одно из предложений о прогулке.

Украинский блогер-интервьюер Рамина Эсхакзай впервые поделилась подробностями о своем романе. Она рассказала, как начались ее отношения с военным, имя которого не раскрывает. Об этом известно из выпуска проекта "30+", опубликованного 22 ноября.

Рамина Эсхакзай о своих отношениях — с 41:05

"У меня было ощущение, что я всех уже знаю. Думала, может, с каким-то иностранцем познакомлюсь, если он причастен будет к Украине и будет помочь", — вспомнила Эсхакзай.

Она объяснила, что хотела отношений или с мужчиной, который участвует в боевых действиях непосредственно или "интеллектуально".

"Чтобы это не был человек, который не связан с войной. Но я и боялась с военным заводить отношения, потому что где я, а где военные", — отметила блогерша.

По ее словам, единственной причастностью к войску были репортажи. К тому времени она была свободной уже 9 месяцев и даже не ходила на свидания. Однако пригласить кого-то на прогулку Эсхакзай боялась из-за возможного отказа.

"И я начала всем знакомым писать, предлагать, что пошли в парк, пошли туда", — поделилась она.

Однако на встречу мужчины не соглашались, у каждого была своя причина для отказа. Кто-то, как оказалось, уже находился в отношениях, другие не искали серьезных отношений и откровенно признавались в этом. Один знакомый отличился среди других. Он согласился и на велопрогулку в парке, и на поход на каток.

"Это при том, что он в Донецкой области и было такое, что он мог приехать на один день для того, чтобы провести время со мной, и уехать обратно", — отметила Эсхакзай.

В одном из выпусков год назад блогерша поделилась, что хотела бы поехать в Буковель, но стесняется пригласить одного мужчину. После совета все же предложить поездку несмотря на страх она так и сделала. Выяснилось, что военный уже договорился праздновать Новый год с собратьями, но он пообещал приехать 1 января.

25 декабря они также погуляли в лесу, инициатором встречи тоже выступила Эсхакзай. Она не знала, что нравилась своему спутнику, потому что симпатии тот не проявлял. Пара проводила время вместе, и мужчина дарил цветы, но никакой близости между ними не было.

"Я спросила у него, могу ли я тебя обнять, и он сказал да. И потом я спросила, могу ли поцеловать, и он сказал да", — вспомнила интервьюерша.

По ее словам, защитник на тот момент уже год как разошелся с бывшей девушкой и не имел никаких отношений. Однако он не был против попробовать новый роман.

"Так я попробовала совершенно неожиданно для себя, и у меня сейчас очень хорошие отношения", — подытожила Эсхакзай.

Напомним, ранее блогер Рамина Эсхакзай делилась, что ее избранник служил на Харьковском направлении. Она призналась, что хочет реализовать мечту любимого и повезти его на море, но боится осуждения общества.

В конце августа Эсхакзай сообщила, что все же решилась на совместную поездку к океану. Своего парня она назвала "супергероем" и пообещала показать его поклонникам "после окончания войны".