П'ять найкращих фільмів про гори й альпіністів: казкові пейзажі та гострий сюжет (відео)

Як відомо, "кращими за гори можуть бути тільки гори". І ще фільми про них. Пропонуємо ознайомитися з найкращими картинами цієї тематики.

Фільми про гори і відважних людей часто знімають на основі реальних подій. Фокус підготував добірку з п'яти найцікавіших картин про небезпечні сходження, долю альпіністів і лижників, які тримають глядача в сильній емоційній напрузі.

Еверест

Фільм знято 2015 року на основі реальних подій, що відбулися 1996 року. У центрі сюжету опиняються дві групи альпіністів під керівництвом досвідчених інструкторів Роба Голла і Скотта Фішера. Багато з них мали достатньо досвіду зі сходження на інші восьмитисячники. Пройшовши найнебезпечніший шлях, стоячи на вершині Евересту, наші герої навіть не підозрювали, що неприступна, горда і, на перший погляд, переможена гора не збиралася здаватися.

Режисер картини — Бальтасар Кормакур; ролі виконали: Джейсон Кларк, Джош Бролін, Джейк Джилленгол, Сем Вортінгтон, Джон Гоукс, Майкл Келлі, Інгвар Сігюрдссон, Кіра Найтлі, Емілі Вотсон, Робін Райт та інші.

Сім років у Тибеті

Офіцер Рейху Генріх Гаррер — людина, у якої було все: успіх, краса, популярність. Але цієї слави йому було мало. Він залишає вдома вагітну дружину і вирушає на підкорення найнеприступнішого піку в Гімалаях. Цей подвиг має увічнити його ім'я. Однак попереду на нього чекає не успішне сходження, а смертельна небезпека, ворожий полон, довгі поневіряння...

У фільмі режисера Жан Жака Анно знялися такі відомі актори, як Бред Пітт, Девід Тьюліс, Бі Ді Вонг, Мако, Денні Дензонгпа, Дункан Фрейзер, Бенедік Блайт, Лакпа Тсамшо, Інгеборга Дапкунайте, Віктор Вонг, Джам'янг Джамтшо Вангчук, Рік Янг, Герардо Еберт.

Найдикіша мрія

Джордж Мелорі був одержимий мрією стати першою людиною, яка підкорила неприступну гору Еверест. Востаннє його бачили 1924 року, він зник назавжди. Його смерть вразила весь світ. 75 років потому, життя ще одного альпініста Конрада Анкера тісно переплелося з історією Мелорі після того, як він виявив його останки з неушкодженим спорядженням.

У фільмі режисера Ентоні Гіффена зіграли такі актори: Конрад Енкер, Лео Холдінг, Сьюзан Робертсон, Роберт Макфарлейн, Пітер Гіллман, Дженніфер Лоу-Анкер, Джулі Саммерс, Ендрю Ірвін та інші.

Викрадена

За сюжетом картини, група з п'яти альпіністів починає сходження на гірський пік, навіть не підозрюючи, чим закінчиться ця пригода. Опинившись на місці, вони бачать навколо себе абсолютно дику місцевість. Але, трохи пройшовшись, вони виявляють маленьку сербську дівчинку, абсолютно одну в страшному лісі. З цього моменту альпіністи виявилися втягнутими в небезпечну гру з викрадачами.

Режисером британської картини став Джуліан Джілбі, ролі виконали: Алек Ньюман, Мелісса Джордж, Едвард Спелірс, Кейт Магован, Геррі Суїні, Аллен Стіл, Шон Гарріс, Стівен Маккоул та інші.

Замерзлі

Молоді гірськолижники — двоє хлопців і дівчина вирішили заощадити на підйомнику, і поїхали "зайцями" в темний час доби. Але підйомник вимкнули і їх просто забули на трасі. Щоб не замерзнути до смерті, їм доведеться щось зробити, оскільки канатну дорогу пустять тільки через 5 днів. Щойно лижники роблять свій хід, вони з жахом виявляють, що їм є чого боятися, крім холоду. Борючись з несподіваними перешкодами, вони починають сумніватися, чи достатньо сильна їхня воля до виживання, щоб подолати найжахливіші способи померти?

Режисер картини — Адам Грін, актори — Емма Белл, Кевін Зегерс, Шон Ешмор, Ед Акерман, Адам Джонсон, Кейн Годдер та інші.

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