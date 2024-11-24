Пять лучших фильмов про горы и альпинистов: сказочные пейзажи и острый сюжет (видео)

Как известно, "лучше гор могут быть только горы". И еще фильмы о них. Предлагаем ознакомиться с лучшими картинами данной тематики.

Фильмы про горы и отважных людей часто снимают на основе реальных событий. Фокус подготовил подборку из пяти самых интересных картин об опасных восхождениях, судьбе альпинистов и лыжников, которые держит зрителя в сильном эмоциональном напряжении.

Эверест

Фильм снят в 2015 году на основе реальных событий, произошедших в 1996 году. В центре сюжета оказываются две группы альпинистов под руководством опытных инструкторов Роба Холла и Скотта Фишера. Многие из них имели достаточно опыта по восхождению на другие восьмитысячники. Пройдя опаснейший путь, стоя на вершине Эвереста, наши герои даже не подозревали, что неприступная, гордая и, на первый взгляд, побежденная гора не собиралась сдаваться.

Режиссер картины — Бальтасар Кормакур; роли исполгили — Джейсон Кларк, Джош Бролин, Джейк Джилленхол, Сэм Уортингтон, Джон Хоукс, Майкл Келли, Ингвар Сигюрдссон, Кира Найтли, Эмили Уотсон, Робин Райт и другие.

Семь лет в Тибете

Офицер Рейха Генрих Харрер — человек, у которого было все: успех, красота, известность. Но этой славы ему было мало. Он оставляет дома беременную жену и отправляется на покорение самого неприступного пика в Гималаях. Этот подвиг должен увековечить его имя. Однако впереди его ждет не успешное восхождение, а смертельная опасность, вражеский плен, долгие скитания…

В фильме режиссера Жан Жака Анно снялись такие известные актеры, как Брэд Питт, Дэвид Тьюлис, Би Ди Вонг, Мако, Дэнни Дензонгпа, Дункан Фрэйзер, Бенедик Блайт, Лакпа Тсамшо, Ингеборга Дапкунайте, Виктор Вонг, Джамьянг Джамтшо Вангчук, Рик Янг, Герардо Эберт.

Самая дикая мечта

Джордж Мэлори был одержим мечтой стать первым человеком, покорившим неприступную гору Эверест. Последний раз его видели в 1924 году, он исчез навсегда. Его смерть потрясла весь мир. 75 лет спустя, жизнь еще одного альпиниста Конрада Анкера тесно переплелась с историей Мэлори после того, как он обнаружил его останки с неповрежденным снаряжением.

В фильме режиссера Энтони Гиффена сыграли такие актеры: Конрад Энкер, Лео Холдинг, Сьюзан Робертсон, Роберт Макфарлейн, Питер Гиллман, Дженнифер Лоу-Анкер, Джули Саммерс, Эндрю Ирвин и другие.

Похищенная

По сюжету картины, группа из пяти альпинистов начинает восхождение на горный пик, даже не подозревая, чем закончится это приключение. Оказавшись на месте, они видят вокруг себя совершенно дикую местность. Но, немного пройдясь, они обнаруживают маленькую сербскую девочку, совершенно одну в страшном лесу. С этого момента альпинисты оказались втянутыми в опасную игру с похитителями.

Режиссером британской картины стал Джулиан Джилби, роли исполнили: Алек Ньюман, Мелисса Джордж, Эдвард Спелирс, Кейт Магован, Гэрри Суини, Аллен Стил, Шон Харрис, Стивен Маккоул и другие.

Замерзшие

Молодые горнолыжники — два парня и девушка решили сэкономить на подъемнике, и поехали "зайцами" в темное время суток. Но подъемник выключили и их просто забыли на трассе. Чтобы не замерзнуть до смерти им придется что-то предпринять, так как канатную дорогу пустят только через 5 дней. Как только лыжники делают свой ход, они с ужасом обнаруживают, что им есть чего бояться, помимо холода. Борясь с неожиданными препятствиями, они начинают сомневаться, достаточно ли сильна их воля к выживанию, чтобы преодолеть самые ужасные способы умереть?

Режиссер картины — Адам Грин, актеры — Эмма Белл, Кевин Зегерс, Шон Эшмор, Эд Акерман, Адам Джонсон, Кейн Ходдер и другие.

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