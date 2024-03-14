Дэвид Бекхэм похвастался своим курятником (видео)

Знаменитый футболист показал свое поголовье кур в своем загородном доме в Котсуолдсе стоимостью 6 миллионов фунтов стерлингов. Ранее Бекхэм хватстался пасекой.

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Дэвид Бекхэм опубликовал новое милое видео, похваставшись своей фермерской деятельностью Он показал поголовье кур, которое живет в его фермерском доме стоимостью 6 миллионов фунтов стерлингов в Котсуолдсе, неподалеку от Лондона. Куры были подарком от его жены Виктории. Об этом пишет Daily Mail.

48-летнему Дэвиду его кур подарила его 49-летняя жена Виктория на Рождество. И с тех пор он устроил для новых животных курятник в их обширном поместье.

Дэвид Бекхэм и его курочки

В новом видео в Instagram видно, как Дэвид прогуливается по загону и участку в элегантной куртке цвета хаки, коричневых брюках, стильных резиновых сапогах и кепке.

В клипе на хит Stayin' Alive группы Bee Gees, цыплята бегали за Дэвидом по загону.

Он написал: "Небольшая работа в саду с малышами! Думаю, я им нравлюсь, @victoriabeckham, спасибо за вдохновение".

Ранее Дэвид уже хвастался, что подаренные ему куры начали нестись и даже опубликовал видео первого яйца.

"Я пришел проверить, есть ли яйца, потому что на самом деле я не был здесь, чтобы увидеть и стать свидетелем первого яйца, поэтому я сейчас вернулся и давайте поищем их вместе. Они лежали сверху, я провел небольшое исследование и кое-что изменил, и знаете что? Я их нашел!", — написал футболист.

Дэвид Бекхэм и яйцо

Дэвид явно наслаждается жизнью на ферме и ранее хвастался, что они построили пасеку в своем обширном поместье.

А Виктория Бекхэм показывала видео с цыплатами под Рождество. Отметив, что подарила супругу целый выводок курочек с петухом.

На видео Виктория показала курятник в саду их дома в Котсуолде и спросила: "Что тебе подарили на Рождество, Дэвид?".

"Несколько цыплят и петушка", — ответил футболист, а его жена продолжила: "Это цыплята Бекхэма".

Позже она подарила мужу книгу о том, как ухаживать за курицами.

Дэвид отправился в Котсуолдс после поездки в Гонконг на футбольный матч "Интер Майами" ранее на той неделе.

Напомним, ранее почти все семейство Бекхэмов отправилось в Париж, чтобы поддержать Викторию на Неделе моды. Бывшая "перчинка" получила травму ноги в спортзале, так что передвигалась на костылях. Но свой показ не пропустила.