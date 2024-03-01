Виктория Бекхэм появилась на Неделе моды вместе с дочкой Харпер

Бывшая перчинка прибыла в Париж на костылях. Недавно Виктория получила травму в спортзале.

Related video

Виктория Бекхэм прибыла на Неделю моды в Париже с мужем Дэвидом, дочкой Харпер и сыновьями. Модельера видели перед показом ее бренда. Виктория отказалась от помощи и сама передвигалась на костылях, пока дочь и муж следовали за нею. Об этом пишет Daily Mail.

Мать четверых детей вышла из своего отеля во Франции в пятницу утром перед презентацией в 8 часов вечера и не позволила костылям замедлить ее путь в студию.

Викторию, которая использовала костыли после того, как сломала ногу в результате травмы в спортзале в День святого Валентина, поддерживали ее 48-летний муж Дэвид и их дети, которые следовали за ней.

Виктория Бекхэм Фото: Getty Images

49-летняя дизайнер выглядела непринужденно стильно во черном наряде, сочетая приталенную кожаную куртку с широкими брюками, скрыв под штанинами туфли и большую повязку на ноге.

Образ она завершила парой своих фирменных больших солнцезащитных очков.

Следом за нею шел Дэвид, который держал за руку их младшую, 12-летнюю дочь Харпер.

Фото: Getty Images

Также за матерью следовали ее сыновья: 19-летний Круз и 24-летний Бруклин. По слухам, на показе будет присутствовать его жена Никола Пельтц.

Еще недавно ходили слухи о ссоре Николы и Виктории. Они напряженно общались после свадьбы. Бруклин не приезжал в Великобританию к родителям. И общался только с семьей своей жены. Но, судя по всему, семья помирилась и воссоединилась.

Виктория Бекхэм и Никола Пельтц

Никола недавно даже продемонстрировала такую же куртку Dolce & Gabanna, как носила Виктория Бекхэм в 2001 году.

Куртка для мотокросса, которую носила Виктория, изначально стоила 965 фунтов стерлингов, однако сейчас ее можно купить за 7800 фунтов стерлингов уже как винтаж.

Ранее Никола позировала вместе со свекровью перед в зеркале в платье от ее бренда. Так что не исключено, что на показе Виктории Бекхэм она будет не только зрителем, но и выйдет на подиум.

Вызвав слухи о том, что Никола будет присутствовать на показе, Виктория написала: "Подготовка к показу и примерка в Париже!! Целую".

Несмотря на травму, Виктория все еще продолжает подготовку к показу на Неделе моды, который должен состояться в пятницу в 20:00.

Никола недавно был объявлена новым лицом Balenciaga, присоединившись к Ким Кардашьян в качестве представителя бренда.

И похоже, что она скоро тоже станет одной из "муз" Виктории.

Напомним, ранее Виктория Бекхэм сообщила, что получила травму ноги в спортзале. И ее муж Дэвид Бекхэм это подтвердил, написав, что небольшая травма оказалась переломом.