Виктория Бекхэм сломала ногу в тренажерном зале (фото)

Знаменитость, невзирая на травму, встретилась с друзьями. Для своего образа она выбрала ансамбль одежды в стиле black total look.

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В четверг, 22 февраля, британскую певицу и модельера Викторию Бекхэм видели, как она выходила на костылях из ресторана в Лондоне в районе Ноттинг-Хилле. В тот же день муж бывшей Spice Girl Дэвид Бекхэм подтвердил, что она сломала ногу в спортзале, сообщает Мirror.

48-летний Дэвид рассказал о случившемся с его 49-летней супругой: "Очевидно, небольшой несчастный случай с моей женой в спортзале был переломом".

Суперзвезда футбола также в instagram-сторис опубликовал фотографию Виктории в специальном медицинском ботинке.

Но если оставить в стороне травму, мама четверых детей выглядела так же гламурно, как и всегда. Для вечеринки с друзьями она выбрала шикарный полностью черный образ. Каким-то образом сумев заставить даже неуклюжую медицинскую обувь выглядеть модно. Виктория объединила леггинсы с черным джемпером и парой затемненных солнцезащитных очков.

Ужасная травма Виктории в спортзале произошла вскоре после ее интервью журналу Vogue в этом месяце. Викторию спросили о том, чтобы стать бабушкой. Звезда, казалось, была ошеломлена вопросом и ответила: "Что?! Ух. Подождите! Я не думаю, что это произойдет прямо сейчас, если только вы, ребята, не знаете чего-то, чего не знаю я. Этого пока не происходит".

Напомним, 5 февраля сообщалось, что Виктория Бекхэм поддержала Николу Пельтц на публике. Николу, которая исполнила главную роль в фильме "Лола", сопровождали самые близкие люди. На красной дорожке не было только Дэвида Бекхэма и его сына Ромео.