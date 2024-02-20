Виктория Бекхэм забавно поздравила сына Круза с 19-летием (видео)

Дэвид Бекхэм и его жена Виктория стали родителями четверых детей — сыновей Бруклина, Ромео, Круза и дочери Харпер. Младший сын звездной четы 20-го февраля 2024 отмечает 19-летие.

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49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм забавно поздравила сына Круза с 19-летием. Семейный ролик многодетная мама опубликовала в Instagram.

Жена Дэвида Бекхэма показала видео, на котором Круз вместе с братом Бруклином, отцом и сестрой Харпер поют.

"С днем рождения, Круз. Мы все так сильно тебя любим и так невероятно гордимся тем, в какого молодого юношу ты превращаешься. Милый, добрый и очень талантливый. Мир — это твоя устрица, иди и возьми ее!" — обратилась к имениннику его мама.

Семья Бекхэм

В частности, Виктория показала фото именинника с 12-летней сестренкой Харпер и снимок, на котором многодетная мама позирует со своими тремя сыновьями.

"Харпер очень сильно любит своего большого братика", — написала Бекхэм.

Харпер и Круз Бекхэм Фото: Victoria Beckham/Instagram Виктория Бекхэм с сыновьями Фото: Victoria Beckham/Instagram

Тем временем Дэвид Бекхэм показал себя с маленьким именинником на руках.

"Счастливого дня рождения, мой маленький мальчик. Самый дерзкий с добрым сердцем, продолжай быть собой, продолжай верить в свои мечты и работать настолько тяжело, насколько можешь и насколько ты и сейчас работаешь. Мы любим тебя, Круз. Сильно тобой гордимся", — отметил звездный спортсмен.

Дэвид Бекхэм с сыном Крузом

Напомним, как Дэвид Бекхэм поздравил жену с Днем влюбленных 2024.

Также Фокус писал о дне рождения невестки Виктории Бекхэм Николы Пельтц.