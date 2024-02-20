Вікторія Бекхем кумедно привітала сина Круза з 19-річчям (відео)

Девід Бекхем і його дружина Вікторія стали батьками чотирьох дітей — синів Брукліна, Ромео, Круза й доньки Гарпер. Менший син зіркового подружжя 20-го лютого 2024 відзначає 19-річчя.

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49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем кумедно привітала сина Круза з 19-річчям. Сімейний ролик багатодітна мама опублікувала в Instagram.

Дружина Девіда Бекхема показала відео, на якому Круз разом з братом Брукліном, батьком та сестрою Гарпер співають.

"З днем народження, Крузе. Ми всі так сильно тебе любимо і так неймовірно пишаємося тим, у якого молодого юнака ти перетворюєшся. Милий, добрий та дуже талановитий. Світ — це твоя устриця, йди і візьми її!" – звернулася до іменинника його мама.

Родина Бекхем

Зокрема, Вікторія показала фото іменинника з 12-річною сестричкою Гарпер та знімок, на якому багатодітна мама позує зі своїми трьома синами.

"Гарпер дуже сильно любить свого великого братика", — написала Бекхем.

Гарпер та Круз Бекхем Фото: Victoria Beckham/Instagram Вікторія Бекхем із синами Фото: Victoria Beckham/Instagram

Тим часом Девід Бекхем показав себе з малим іменинником на руках.

"Щасливого дня народження, мій маленький хлопцю. Найзухваліший із добрим серцем, продовжуй бути собою, продовжуй вірити у свої мрії та працювати настільки важко, наскільки можеш і наскільки ти й зараз працюєш. Ми любимо тебе, Крузе. Сильно тобою пишаємось", – зазначив зірковий спортсмен.

Девід Бекхем із сином Крузом

Нагадаємо, як Девід Бекхем привітав дружину з Днем закоханих 2024.

Також Фокус писав про день народження невістки Вікторії Бекхем Ніколи Пельтц.