Вікторія Бекхем кумедно відреагувала на запитання, чи готова вона стати бабусею (відео)

Первісток Девіда та Вікторії Бруклін одружився з американською акторкою Ніколою Пельтц у квітні 2022 року. Наразі спільних дітей у пари ще немає.

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49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем дала відповідь, чи готова вже стати бабусею. Про це пише Vogue.

Колишня учасниця Spice Girls поговорила зі співведучою The Run Through Хлоєю Малле.

Під час бесіди про свого сина Брукліна Бекхема та його дружину Ніколу Пельц Вікторія зізналася, що не любить давати поради щодо стосунків.

Але коли Хлоя запитала, чи хоче дружина Девіда Бекхема стати "бабусею", Вікторія була шокована.

Вікторія Бекхем

Багатодітна мама була приголомшена припущенням, що її первісток може стати батьком.

"О. Ісусе. Що? Вау. Почекайте", — відповіла Бекхем.

Після цього знаменитість обмахала обличчя рукою, а потім повернулася до аудиторії та заявила: "Я не думаю, що це відбувається, якщо ви, хлопці, не знаєте чогось, чого я не знаю".

Вікторія Бехкем та Нікола Пельтц

Втім, згодом співачка зізналася: "Якщо я благословенна, то це було б чудово".

У серпні 2022 року Бруклін Бекхем заявив, що хоче мати не менше 10 дітей зі своєю дружиною Ніколою. Він мріяв стати молодим татом і сподівається незабаром створити сім’ю з американською акторкою, з якою він одружився у квітні 2022.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Нагадаємо, Бруклін Бекхем привітав дружину з річницею стосунків.

Також Фокус писав про появу Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц на гала-вечорі.