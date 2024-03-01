Вікторія Бекхем з'явилася на Тижні моди разом із донькою Гарпер

Колишня перчинка прибула до Парижа на милицях. Нещодавно Вікторія отримала травму в спортзалі.

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Вікторія Бекхем прибула на Тиждень моди в Парижі з чоловіком Девідом, донькою Гарпер і синами. Модельєрку бачили перед показом її бренду. Вікторія відмовилася від допомоги і сама пересувалася на милицях, поки дочка і чоловік слідували за нею. Про це пише Daily Mail.

Мати чотирьох дітей вийшла зі свого готелю у Франції в п'ятницю вранці перед презентацією о 8 годині вечора і не дозволила милицям сповільнити її шлях до студії.

Вікторію, яка використовувала милиці після того, як зламала ногу внаслідок травми в спортзалі в День святого Валентина, підтримували її 48-річний чоловік Девід і їхні діти, які слідували за нею.

Вікторія Бекхем Фото: Getty Images

49-річна дизайнерка мала невимушено стильний вигляд у чорному вбранні, поєднуючи приталену шкіряну куртку з широкими штанами, приховавши під штанинами туфлі та велику пов'язку на нозі.

Образ вона завершила парою своїх фірмових великих сонцезахисних окулярів.

Слідом за нею йшов Девід, який тримав за руку їхню молодшу, 12-річну доньку Гарпер.

Фото: Getty Images

Також за матір'ю слідували її сини: 19-річний Круз і 24-річний Бруклін. З чуток, на показі буде присутня його дружина Нікола Пельтц.

Ще недавно ходили чутки про сварку Ніколи та Вікторії. Вони напружено спілкувалися після весілля. Бруклін не приїжджав до Великої Британії до батьків. І спілкувався тільки з сім'єю своєї дружини. Але, судячи з усього, сім'я помирилася і возз'єдналася.

Вікторія Бекхем і Нікола Пельтц

Нікола нещодавно навіть продемонструвала таку саму куртку Dolce & Gabanna, яку носила Вікторія Бекхем 2001 року.

Куртка для мотокросу, яку носила Вікторія, спочатку коштувала 965 фунтів стерлінгів, проте зараз її можна купити за 7800 фунтів стерлінгів вже як вінтаж.

Раніше Нікола позувала разом зі свекрухою перед у дзеркалі в сукні від її бренду. Тож не виключено, що на показі Вікторії Бекхем вона буде не тільки глядачем, а й вийде на подіум.

Викликавши чутки про те, що Нікола буде присутня на показі, Вікторія написала: "Підготовка до показу і примірка в Парижі!!! Цілую".

Незважаючи на травму, Вікторія все ще продовжує підготовку до показу на Тижні моди, який має відбутися в п'ятницю о 20:00.

Нікола нещодавно була оголошена новим обличчям Balenciaga, приєднавшись до Кім Кардаш'ян як представник бренду.

І схоже, що вона скоро теж стане однією з "муз" Вікторії.

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем повідомила, що отримала травму ноги в спортзалі. І її чоловік Девід Бекхем це підтвердив, написавши, що невелика травма виявилася переломом.