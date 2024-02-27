Вікторія Бекхем прибула до Парижа з милицями (фото)

Зірка, яка нещодавно зламала ногу, зʼявилася на публіці з помічниками. Чоловіка чи дітей поруч з нею не було.

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49-річну британську співачку та дизайнерку Вікторію Бекхем помітили з милицями в Парижі. Про це пише Daily Mail.

Мама чотирьох дітей зламала ногу в День Святого Валентина після того, як впала під час тренування. Тепер вона змушена використовувати милиці, аби пересуватися зі своєю травмою.

Дружину Девіда Бекхема помітили в перший день Паризького тижня моди, коли вона прибула на Північний вокзал у французькій столиці.

Вікторія поєднала пальто відтінку хакі з чорними штанами і лакованими туфлями на ремінці.

Вікторія Бекхем Фото: Getty Images

Під час її прибуття до світової столиці моди британська знаменитість була оточена помічниками, а один з них тримав її парасольку та сумку Hermés.

Багатодітна мама залишила своє волосся розпущеним та додала до образу сонцезахисні окуляри.

Вікторія Бекхем Фото: Getty Images

14 лютого 2024, привітавши Девіда з Днем закоханих, Вікторія розповіла, що впала в тренажерному залі та зламала ногу.

Поділившись фотографією своєї стопи, покритої мішком з льодом, вона написала: "З Днем святого Валентина… впала в спортзалі!!!"

Чоловік співачки також опублікував знімок ноги дружини та сказав, що це був нещасний випадок.

Вікторія Бекхем зламала ногу Фото: instagram.com/davidbeckham

Нагадаємо, Вікторія Бекхем розповіла, як зламала ногу.

Також Фокус писав про розставання сина Вікторії Бекхем Ромео та його дівчини Мії Реган.