Ромео Бекхем розійшовся зі своєю дівчиною після п'яти років стосунків

Востаннє Ромео і Мію бачили разом на церемонії вручення нагород British Fashion Awards у Лондоні в грудні минулого року. Відтоді пара більше не виходила на публіку.

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21-річний син Вікторії та Девіда Бекхемів, Ромео, поповнив ряди багатих і завидних холостяків. Хлопець розлучився зі своєю дівчиною Мією Реган, з якою зустрічався з 2019 року. Про це він повідомив у сторіс Instagram.

"Ми з Муч розійшлися після 5 років кохання, ми досі дуже поважаємо одне одного, і у нас досі міцна дружба, і так буде завжди", — написав Ромео, опублікувавши спільне фото.

Ромео Бекхем повідомив про розставання в соцмережі Фото: Instagram romeobeckham

Розставання підтвердила і дівчина. Вона також оприлюднила фото, де позує разом із молодим чоловіком.

"Це Ро, ми виросли один з одним з 16 років!!! У міру дорослішання любов набуває різних форм і шляхів. У романтичному плані ми не більш жорсткі, але у нас дуже багато любові один до одного... через 5 років ми стали друзями", — йдеться в публікації.

Міа Реган підтвердила, що вона і Ромео пішли різними дорогами Фото: MIA REGAN/Instagram

Вперше про те, що у пари не все гаразд, з'явилися після того, як Бекхем не привітав Реган із Днем святого Валентина. Він відзначив це свято в компанії своєї матері Вікторії. Близькі до них джерела стверджують, що Міа з'їхала з будинку, де закохані жили разом.

Нещодавно Міа поїхала одна в Італію, і її бачили без Ромео на показі Missoni під час Тижня моди в Мілані 24 лютого, лише за кілька годин до того, як стало відомо про їхнє розставання лютого.

Як пише Mirror з посиланням на своє джерело, Реган і Бекхем дійсно посварилися.

"Вони жили разом, але Міа, судячи з усього, переїхала з того місця, де вони жили, і залишилася з батьками. У минулому вони розлучалися і знову сходилися, але цього разу все здається більш серйозним. Відхід Мії явно вказує на те, що це щось більше, ніж просто сварка", — заявив інсайдер.

Востаннє їх бачили разом на церемонії вручення нагород British Fashion Awards у Лондоні в грудні минулого року.

Раніше Фокус писав, що Ромео повторив модний експеримент свого батька.