Ромео Бекхем розійшовся зі своєю дівчиною після трьох років стосунків
Ромео та Міа Реган не змогли продовжувати стосунки на відстані.
Середній син Девіда Бекхема та Вікторії Бекхем закінчив свої трирічні стосунки з блогеркою і моделлю Мією Реган. 19-річні закохані зустрічалися три роки, але на відстані продовжувати їх не змогли. Про це пише Daily Mail.
В обох напружені робочі графіки — Ромео продовжує свою професійну футбольну кар'єру у США, де він грає на позиції нападника за "Інтер Маямі II". Співвласником клубу з Флориди є його батько Девід Бекхем. А Міа свій час проводить у Британії.
Джерело, близьке до пари, повідомило, що підтримка "стосунків на відстані далася взнаки" обом.
19-річний футболіст Ромео видалив усі спільні фото з Мією зі свого облікового запису в Instagram.
Останній допис лондонської моделі за участю її колишнього бойфренда був опублікований понад два місяці тому, коли 3 травня вони відсвяткували свою трирічну річницю.
"По суті, стосунки на відстані в їхньому юному віці взяли своє. Ромео та Міа — милі молоді люди, вони дуже люблять одне одного, а його родина любить Мію. Вона продовжує співпрацювати з Вікторією Бекхем у своїй роботі, але, на жаль, Ромео та Міа більше не разом", — повідомило джерело.
Розставання відбулося лише через кілька тижнів після того, як Ромео та Міа обговорили своє спільне майбутнє після весілля брата Ромео — Брукліна та його дівчини Ніколи Пельтц. Пара була дуже близька і навіть набила парні татуювання у вигляді сердець.
Вони й досі лайкають дописи одне одного в соцмережах. Потрібно думати, що найбільше засмучена їх розставанням Вікторія Бекхем. Міа дуже їй подобалася, на відміну Ніколи Пельтц.