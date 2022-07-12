Ромео Бекхэм расстался со своей девушкой после трех лет отношений

Ромео и Миа Риган не смогли продолжать отношения на расстоянии

Средний сын Дэвида Бекхэма и Виктории Бекхэм закончил свои трехлетние отношения с блогером и моделью Мией Риган. 19-летние влюбленные встречались три года, но на расстоянии продолжать их не смогли. Об этом пишет Daily Mail.

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У обоих напряженные рабочие графики – Ромео продолжает свою профессиональную футбольную карьеру в США, где он играет на позиции нападающего за "Интер Майами II". Совладельцем клуба из Флориды является его отец, Дэвид Бекхэм. А Миа свое время проводит в Британии.

[ + – ] Ромео Бекхэм и Миа Риган Фото: Instagram mimimoocher [ + – ] Ромео Бекхэм и Миа Риган Фото: Instagram mimimoocher

Источник, близкий к паре, сообщил, что поддержание "отношений на расстоянии сказалось" на обоих.

19-летний футболист Ромео удалил все совместные фото с Мией из своего аккаунта в Instagram.

[ + – ] Ромео Бекхэм и Миа Риган Фото: Instagram mimimoocher

Последний пост лондонской модели с участием ее бывшего бойфренда был опубликован более двух месяцев назад, когда 3 мая они отпраздновали свою трехлетнюю годовщину.

"По сути, отношения на расстоянии в их юном возрасте взяли свое. Ромео и Миа — милые молодые люди, они очень любят друг друга, а его семья любит Мию. Она продолжает сотрудничать с Викторией Бекхэм в своей работе, но, к сожалению, Ромео и Миа больше не вместе", — сообщил источник.

Расставание произошло всего через несколько недель после того, как Ромео и Миа обсудили свое совместное будущее после свадьбы брата Ромео – Бруклина и его девушки Николы Пельтц. Пара была очень близка и даже набила парные татуировки в виде сердечек.

[ + – ] парные татуировки, которые набили Ромео Бекхэм и Миа Риган Фото: Instagram mimimoocher

Они до сих пор лайкают посты друг друга в соцсетях. Надо думать, что больше всего опечалена их расставанием Виктория Бекхэм. Миа очень ей нравилась, в отличие от Николы Пельтц.