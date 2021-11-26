Ромео Бекхэм впервые появился на публике с новой девушкой

Средний сын четы Бекхэмов пришел с Мией Реган на открытие бутика Prada в галерее Tate Modern

19-летний Ромео Бекхэм и его подруга, модель Миа Реган впервые появились на публике вместе, посетив открытие бутика Prada в Лондоне прошлым вечером. Об этом пишет Daily Mail.

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Ранее пара уже постила совместные фото с соцсетях, но еще нигде не появлялись вместе, официально подтвердив свои отношения. Ранее Ромео встречался с другой знаменитостью, звездой "Очень странных дел" Милли Бобби Браун.

[ + – ] Ромео Бекхэм и Мия Реган

Неделю назад средний сын Дэвида Бекхэма и Виктории Бекхэм опубликовал в своем Instagram поздравление по случаю 19-летия Миа.

"С днем рождения, вонючка! Ты лучший человек на свете и надеюсь, у тебя будет лучший день в жизни. Я люблю тебя больше, чем когда-либо", — написал юноша.

[ + – ] Ромео Бекхэм и Мия Реган Фото: Instagram romeobeckham [ + – ] Ромео Бекхэм и Мия Реган Фото: Instagram romeobeckham

Пара встречается уже несколько месяцев, однако все лето они не виделись из-за того, что Ромео играл за команду "Форт-Лодердейл" в США. Это резервная команда "Интер Майами", которая принадлежит его отцу, Дэвиду Бекхэму.

Когда Ромео в первый раз вышел на поле в составе команды, она сыграла вничью 2:2 с командой Южной Джорджии.

Но Ромео также начал карьеру модели. В январе он уже появлялся на обложке итальянского L'Umo Vogue.

Но его девушка, Мия Реган, сделала более успешную карьеру. У нее более 324 тысяч подписчиков в соцсетях. На нее уже обратили внимание такие гиганты индустрии, как Marc Jacobs, Chaos и Balmain. Так, Оливье Рустен, креативный директор Balmain, провозгласил девушку Ромео Бекхэма музой, которая вдохновила его на создание коллекции весна-лето 2021.

У подруги Ромео уже год как подписан контракт с агентством Storm и есть своя линия платьев-комбинаций.