Ромео Бекхем вперше з'явився на публіці з новою дівчиною

Середній син подружжя Бекхемів прийшов із Мією Реган на відкриття бутіка Prada у галереї Tate Modern.

19-річний Ромео Бекхем і його подруга, модель Міа Реган вперше з'явилися на публіці разом, відвідавши відкриття бутика Prada в Лондоні минулого вечора. Про це пише Daily Mail.

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Раніше пара вже постила спільні фото із соцмереж, але ще ніде не з'являлися разом, офіційно підтвердивши свої стосунки. Раніше Ромео зустрічався з іншою знаменитістю, зіркою "Дуже дивних справ" Міллі Боббі Браун.

[ + – ] Ромео Бекхем і Мія Реган

Тиждень тому середній син Девіда Бекхема та Вікторії Бекхем опублікував у своєму Instagram вітання з нагоди 19-річчя Міа.

"З днем народження, смердючка! Ти найкраща людина на світі та сподіваюся, у тебе буде найкращий день у житті. Я люблю тебе більше, ніж будь-коли", — написав юнак.

[ + – ] Ромео Бекхем і Мія Реган Фото: Instagram romeobeckham [ + – ] Ромео Бекхем і Мія Реган Фото: Instagram romeobeckham

Пара зустрічається вже кілька місяців, проте все літо вони не бачилися через те, що Ромео грав за команду "Форт-Лодердейл" у США. Це резервна команда "Інтер Маямі", яка належить його батькові, Девіду Бекхему.

Коли Ромео вперше вийшов на поле у складі команди, вона зіграла внічию 2:2 із командою Південної Джорджії.

Але Ромео також розпочав кар'єру моделі. У січні він з'являвся на обкладинці італійського L'Umo Vogue.

Але його дівчина, Мія Реган, зробила успішнішу кар'єру. Має понад 324 тисячі підписників у соцмережах. На неї вже звернули увагу такі гіганти промисловості, як Marc Jacobs, Chaos і Balmain. Так, Олів'є Рустен, креативний директор Balmain, проголосив дівчину Ромео Бекхема музою, яка надихнула його на створення колекції весна-літо 2021 року.

У подруги Ромео вже рік підписано контракт з агентством Storm і є своя лінія суконь-комбінацій.