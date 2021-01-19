Ромео Бекхем з'явився на обкладинці італійського L'Umo Vogue

Дебютом середнього сина в чоловічий версії знаменитого глянцю похвалилася Вікторія Бекхем

18-річний Ромео Бекхем, середній син колишньої учасниці Spice Girls, а нині успішного дизайнера Вікторії Бекхем і знаменитого футболіста Девіда Бекхема дебютував в якості моделі. Він прикрасив обкладинку "біблії моди" L'Umo Vogue. Про це пише Daily Mail.

Син знаменитої пари представив свій останній проект, створений у співпраці з модними фотографами Мерт Аласом і Маркусом Пігготт. Фотосесія пройшла в Лондоні незадовго до Різдва.

Заради фотосесії Ромео освітлив волосся і приміряв як речі з останніх колекцій Prada і Supriya Lele, так і вантажні екзмепляри.

Вікторія Бекхем вже привітала сина з дебютом, написавши в соцмережах "пишаюся тобою, Ромео", а Девід перепостив його знімок і написав, що обкладинка вийшла "неймовірною".

[ + – ] Всі фото: L'Umo Vogue

Нагадаємо, Ромео Бекхем — другий син Вікторії та Девіда. Назвали його на честь шекспірівського персонажа. Його хрещеним батьком став британський співак Елтон Джон. У 11-річному віці хлопчика записали в футбольну академію "Арсеналу", за який він палко вболівав на стадіоні, але після 2015 року Бекхем залишив тренування. Зараз цікавиться великим тенісом.