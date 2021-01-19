Ромео Бекхэм появился на обложке итальянского L'Umo Vogue

Дебютом среднего сына в мужской версии знаменитого глянца похвасталась Виктория Бекхэм

18-летний Ромео Бекхэм, средний сын бывшей участницы Spice Girls, а ныне успешного дизайнера Виктории Бекхэм и знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма дебютировал в качестве модели. Он украсил обложку "библии моды" LʼUmo Vogue. Об этом пишет Daily Mail.

Сын знаменитой пары представил свой последний проект, созданный в сотрудничестве с модными фотографами Мерт Аласом и Маркусом Пигготтом. Фотосессия прошла в Лондоне незадолго до Рождества.

Ради фотосессии Ромео осветлил волосы и примерил, как вещи из последних коллекций Prada и Supriya Lele, так и винтажные экзмепляры.

Виктория Бекхэм уже поздравила сына с дебютом, написав в соцсетях "горжусь тобой, Ромео", а Дэвид перепостил его снимок и написал, что обложка вышла "невероятной".

[ + – ] Все фото: LʼUmo Vogue

Напомним, Ромео Бекхэм – второй сын Виктории и Дэвида. Назвали его в честь шекспировского персонажа. Его крестным отцом стал британский певец Элтон Джон. В 11-летнем возрасте мальчика записали в футбольную академию "Арсенала", за который он горячо болел на стадионе, но после 2015 года Бекхэм оставил тренировки. И сейчас интересуется большим теннисом.