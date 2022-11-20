Ромео Бекхем та Міа Реган знову зійшлися (фото)

Влітку пара оголосила про своє розставання після трьох років стосунків.

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20-річний професійний футболіст Ромео Бекхем помирився зі своєю колишньою дівчиною Мією Реган. Про це пише Daily Мail.

Напередодні середній син зіркового подружжя Бекхем поділився кілька фото екскоханої у сторіс, у яких привітав дівчину з днем народження. Окрім цього, спортсмен зробив репост їхньої спільної фотографії з вечірки.

"Святкові поцілунки від Сімбі", — підписав один з кадрів Ромео Бекхем.

У липні 2022 стало відомо про розставання професійного спортсмена та британської моделі. Причиною, як повідомлялося, стала відстань, адже Ромео активно будує футбольну кар'єру у Маямі, а його кохана залучена у модельній галузі Великобританії.

При цьому, інсайдери повідомляли про серйозні наміри сина Вікторії та Девіда Бекхема. Закохані планували з'їхатися та в найближчому майбутньому зіграти весілля, як це зробив у квітні 2022 старший брат Ромео Бруклін. Він одружився з американською акторкою Ніколою Пельтц та переїхав жити у США, рідко відвідуючи важливі родинні події.

[ + – ] Міа Реган

Нагадаємо, Ромео Бекхем натякнув на свої нові стосунки, опублікувавши знімок з таємничою незнайомкою.

Також Фокус писав про розставання влітку 2022 Ромео Бекхема та Мії Реган.