Ромео Бекхем натякнув на свої нові стосунки (фото)

Влітку хлопець розійшовся з коханою після трьох років роману.

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20-річний професійний футболіст Ромео Бекхем спровокував чутки про свій новий роман. В сторіс на Instagram-сторінці з 3,6 млн підписників він поділився загадковим фото.

Син Вікторії та Девіда Бекхема опублікував знімок у дзеркалі з таємною незнайомкою. На фото вона цілує спортсмена в щоку. Середній син зіркового подружжя ніяк не прокоментував фото та не назвав свою ймовірну нову дівчину.

Втім, улітку 2022 стало відомо, що Ромео закінчив трирічний роман з моделлю Мією Реган. Як відомо, причиною для розриву стала відстань, адже дівчина активно будує кар'єру у Великобританії, а 20-річний спортсмен грає на позиції нападника клубу MLS Next Pro "Інтер Маямі II", тому більшість часу проводить на території США.

[ + – ] Ромео Бекхем заінтригував фанатів

Старший брат футболіста Бруклін Бекхем також перебрався до Штатів після того, як у квітні 2022 узаконив свої стосунки з американською акторкою Ніколою Пельтц. Тепер первісток Бекхемів практично не з'являється на важливих сімейних івентах, зокрема він пропустив дні народження батьків навесні 2022.

[ + – ] Ромео Бекхем

Нагадаємо, Ромео Бекхем розійшовся з дівчиною після трьох років стосунків.

Також Фокус писав про підтримку колишньої дівчини середнього сина Вікторією Бекхем.