Ромео Бекхем натякнув на свої нові стосунки (фото)
Влітку хлопець розійшовся з коханою після трьох років роману.
20-річний професійний футболіст Ромео Бекхем спровокував чутки про свій новий роман. В сторіс на Instagram-сторінці з 3,6 млн підписників він поділився загадковим фото.
Син Вікторії та Девіда Бекхема опублікував знімок у дзеркалі з таємною незнайомкою. На фото вона цілує спортсмена в щоку. Середній син зіркового подружжя ніяк не прокоментував фото та не назвав свою ймовірну нову дівчину.
Втім, улітку 2022 стало відомо, що Ромео закінчив трирічний роман з моделлю Мією Реган. Як відомо, причиною для розриву стала відстань, адже дівчина активно будує кар'єру у Великобританії, а 20-річний спортсмен грає на позиції нападника клубу MLS Next Pro "Інтер Маямі II", тому більшість часу проводить на території США.
Старший брат футболіста Бруклін Бекхем також перебрався до Штатів після того, як у квітні 2022 узаконив свої стосунки з американською акторкою Ніколою Пельтц. Тепер первісток Бекхемів практично не з'являється на важливих сімейних івентах, зокрема він пропустив дні народження батьків навесні 2022.
Нагадаємо, Ромео Бекхем розійшовся з дівчиною після трьох років стосунків.
Також Фокус писав про підтримку колишньої дівчини середнього сина Вікторією Бекхем.