Вікторія Бекхем підтримала ексдівчину свого сина Ромео після їхнього розставання

Міа Реган і Ромео Бекхем були разом три роки.

Як пише Hellomagazine, у мами 19-річного Ромео Бекхема — 48-річної Вікторії Бекхем — особливо теплі стосунки з колишньою дівчиною сина Мією Реган. У лютому цього року вони навіть разом відвідали Лондонський тиждень моди. Тому Вікторія Бекхем продовжує підтримувати з нею спілкування навіть після того, як її стосунки з Ромео закінчились. Вона одна з перших залишила милий коментар у соцмережах під серією нових фотографій Мії, опублікованих після розлучення з колишнім коханим.

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"Красива, цілую" — написала Вікторія Бекхем під фото Мії.

Зовсім недавно 19-річний син Вікторії Бекхем і Девіда Бекхема Ромео та 19-річна британська модель Міа Реган були однією з найромантичніших знаменитих пар. Вони були по вуха закохані одне в одного, а чутки про їхні швидкі заручини не замовкали. Пара навіть зробила однакові татуювання у вигляді сердець. Проте їхні стосунки не витримали відстані та напруженого робочого графіка, тому колишні кохані вирішили розлучитися.

Вважається, що їхній роман закінчився на хороших нотах. Хоча Ромео видалив усі спільні фотографії з колишньою коханою зі своїх соціальних мереж, у Мії залишилося кілька знімків із ексбойфрендом у Instagram. Вони й досі лайкають пости одне одного в соцмережах.

[ + – ] Колишні закохані зробили парні татуювання та планували спільне майбутнє Фото: Instagram mimimoocher

Як пише Hellomagazine, стосунки на відстані важко давалися колишнім коханим, крім того, в обох були дуже напружені робочі графіки. Ромео Бекхем продовжує свою професійну футбольну кар'єру в Маямі, де виступає нападником "Інтер Майамі II". А Міа живе та працює в Лондоні.

Буквально минулого місяця вони розповіли фанатам про те, як сумують одне за одним. Середній син Девіда Бекхема опублікував коротке відео, на якому пара розмовляє за допомогою відеозв'язком.

"Міжміські", — написала Міа, а Ромео прокоментував: "Я сумую за тобою".

Фокус раніше писав про те, що модний бренд Superdry розірвав багатомільйонний контракт із 23-річним Брукліном Бекхемом після того, як його дружина Нікола Пельтц розповіла про тиск, якого зазнає її чоловік через кар'єру. У листопаді Бруклін став новим послом модного бренду в межах угоди, яка оцінювалася в 1 мільйон фунтів стерлінгів.