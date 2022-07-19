Виктория Бекхэм поддержала экс-девушку своего сына Ромео после их расставания

Миа Реган и Ромео Бекхэм были вместе три года.

Как пишет Hellomagazine, у мамы 19-летнего Ромео Бекхэма — 48-летней Виктории Бекхэм — особенно теплые отношения с бывшей девушкой сына Мией Реган. В феврале этого года они даже вместе посетили Лондонскую неделю моды. Поэтому Виктория Бекхэм продолжает поддерживать с ней общение даже после того, как ее отношения с Ромео закончились. Она одна из первых оставила милый комментарий в соцсетях под серией новых фотографий Мии, опубликованных после расставания с бывшим возлюбленным.

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"Красивая, целую" — написала Виктория Бекхэм под фото Мии.

Совсем недавно 19-летний сын Виктории Бекхэм и Дэвида Бекхэма Ромео и 19-летняя британская модель Миа Реган были одной из самых романтичных знаменитых пар. Они были по уши влюблены друг в друга, а слухи об их скорой помолвке не замолкали. Пара даже сделала одинаковые татуировки в виде сердечек. Однако их отношения не выдержали расстояния и напряженного рабочего графика, поэтому бывшие возлюбленные приняли решение расстаться.

Считается, что их роман закончился на хороших нотах. Хотя Ромео удалил все совместные фотографии с бывшей возлюбленной из своих социальных сетей, у Мии остались несколько снимков с экс-бойфрендом в Instagram. Они до сих пор лайкают посты друг друга в соцсетях.

[ + – ] Бывшие влюбленные сделали парные татуировки и планировали совместное будущее. Фото: Instagram mimimoocher

Как пишет Hellomagazine, отношения на расстоянии тяжело давались бывшим возлюбленным, кроме того у обоих были очень напряженные рабочие графики. Ромео Бекхэм продолжает свою профессиональную футбольную карьеру в Майями, где выступает нападающем "Интер Майами II". А Миа живет и работает в Лондоне.

Буквально в прошлом месяце они рассказали фанатам о том, как сильно скучают друг по другу. Средний сын Дэвида Бекхэма опубликовал короткое видео, на котором пара разговаривает по видеосвязи.

"Междугородние", — написала Миа, а Ромео прокомментировал: "Я скучаю по тебе".

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