Бренд Superdry разорвал миллионный контракт с Бруклином Бекхэмом из-за Николы Пельтц

Супруга знаменитости рассказала, что он испытывает сильное давление из-за карьеры.

Модный бренд Superdry прекратил сотрудничество с Бруклином Бекхэмом после того, как его жена Никола Пельтц рассказала о давлении, которое испытывает супруг из-за карьеры. В ноябре Бруклин стал новым послом модного бренда в рамках сделки, которая оценивалась в 1 миллион фунтов стерлингов. Об этом сообщает Hellomagazine.

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В компании сообщили, что были рады сотрудничать с Бруклином, однако для новой коллекции весна/лета 2022 планируют работать с другим диапазоном талантов.

"Superdry работает с целым рядом представителей бренда, и компании понравилось работать с Бруклином во время запуска нашего нового флагманского магазина на Оксфорд-стрит и во время нашей кампании Осень/Зима 21", — сказал представитель бренда.

Как сообщают в издании, 23-летний Бруклин надеялся стать профессиональным футболистом, как его отец, но его исключили из молодежной команды лондонского клуба "Арсенал", прежде чем ему исполнилось 16 лет. После неудавшейся футбольной карьеры он увлекся моделингом. А также стал сниматься в кулинарных шоу.

Недавно его супруга Никола Пельтц рассказал в интервью изданию Tatler, что супруг испытывает "большое давление, чтобы угодить людям своей карьерой, и ему это не нравится".

Она также добавила, что единственное, от чего Бруклин действительно получает удовольствие, так это съемки в шоу "Готовим вместе с Бруклином".

"С момента пандемии все, о чем он хотел говорить, — это кухня, поэтому однажды я начала снимать его и сказала: "Это то, что ты любишь", — объяснила она.

Никола также рассказала, что Бруклин всегда может обратиться за деловым советом к ее отцу, американскому предпринимателю и инвестору Нельсону Пельтцу.

"Бруклин занимается очень захватывающими вещами со своими шоу, а также деловыми вещами, и это действительно мило. Я вижу, как он звонит моему отцу и говорит:" Что ты думаешь об этом? Мне нравится смотреть, как он учится у моего отца", — поделилась она.

Фокус ранее писал о том, что Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм во время медового месяца выпили бутылку вина стоимостью пять тысяч долларов.