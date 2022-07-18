Бренд Superdry розірвав мільйонний контракт із Брукліном Бекхемом через Ніколу Пельтц

Дружина знаменитості розповіла, що він зазнає сильного тиску через кар'єру.

Модний бренд Superdry припинив співпрацю з Брукліном Бекхемом після того, як його дружина Нікола Пельтц розповіла про тиск, який зазнає чоловік через кар'єру. У листопаді Бруклін став новим послом модного бренду в межах угоди, яка оцінювалась в 1 мільйон фунтів стерлінгів. Про це повідомляє Hellomagazine.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У компанії повідомили, що були раді співпрацювати з Брукліном, проте для нової колекції весна/літо 2022 року планують працювати з іншим діапазоном талантів.

"Superdry працює з низкою представників бренду, і компанії сподобалося працювати з Брукліном під час запуску нашого нового флагманського магазину на Оксфорд-стріт і під час нашої кампанії Осінь/Зима 21", — сказав представник бренду.

Як повідомляють у виданні, 23-річний Бруклін сподівався стати професійним футболістом як його батько, але його виключили з молодіжної команди лондонського клубу "Арсенал", перш ніж йому виповнилося 16 років. Після невдалої футбольної кар'єри він захопився моделінгом. А також почав зніматися у кулінарних шоу.

Нещодавно його дружина Нікола Пельтц розповіла в інтерв'ю виданню Tatler, що чоловік зазнає "великого тиску, щоб догодити людям своєю кар'єрою, і йому це не подобається".

Вона також додала, що єдине, від чого Бруклін справді отримує задоволення, то це зйомки в шоу "Готуємо разом із Брукліном".

"З моменту пандемії все, про що він хотів говорити, — це кухня, тому одного разу я почала знімати його і сказала: "Це те, що ти любиш", — пояснила вона.

Нікола також розповіла, що Бруклін завжди може звернутися за діловою порадою до її батька, американського підприємця та інвестора Нельсона Пельтця.

"Бруклін займається дуже захопливими речами зі своїми шоу, а також діловими речами, і це дійсно мило. Я бачу, як він дзвонить до мого батька і каже: "Що ти думаєш про це? Мені подобається дивитися, як він навчається у мого батька", — сказала вона.

Фокус раніше писав про те, що Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем під час медового місяця випили пляшку вина вартістю п'ять тисяч доларів.