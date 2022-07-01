Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц во время медового месяца выпили бутылку вина за 5 тысяч долларов

Молодожены Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц после свадьбы отправились в Сен-Тропе

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц, сыграв роскошную свадьбу в имении родителей Николы, со вкусом отдыхают на Французской Ривьере. Об этом сообщает Daily Mail.

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Пара сейчас проводит свой медовый месяц в Сен-Тропе. Бруклин и Никола сходили на романтический ужин в модный пляжный клуб Club 55. Там они отведали морепродукты от шеф-повара Жюля Барончелли, и выпили бутылку баснословно дорогого вина.

[ + – ] Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм в Сен-Тропе

Бутылка Chateau Margaux 2006 года обошлась им почти в пять тысяч долларов.

[ + – ] Бруклин Бекхэм и вино за пять тысяч долларов Фото: brooklynpeltzbeckham

Впрочем, для Бруклина и Николы эта сумма явно не была проблемой. Ведь их родители очень богаты.

Правда, сами они явно не слишком озабочены своей карьерой. Последний фильм с Николой вышел еще два года назад.

А Бруклин только недавно понял, чем хочет заниматься. Он начал снимать кулинарный видеоблог Cookin 'with Brooklyn.

Раньше он пробовал себя в модельном бизнесе, потом занялся фотографией, правда, не слишком успешно.

Он снимал рекламную кампанию Burberry BRIT, но его участие в кампании было встречено резкой критикой со стороны нескольких известных фотографов.

В 2017 году он объявил, что собирается поступить в Школу дизайна Парсонса при Новой школе в Нью-Йорке, но через год покинул это учебное заведение, сказав, что "скучал" по своей семье в Великобритании. В том же году он опубликовал собственную книгу о фотографии под названием "Что я вижу".

Он начал стажировку у знаменитого Рэнкина в 2019 году, но это тоже закончилось ничем. Его коллеги были поражены тем, что у Бруклина "отсутствуют базовые навыки" в фотографии.

А брат Бруклина, Ромео Бекхэм вполне успешно строит модельную карьеру. Недавно он снялся в рекламном кампейне Yves Saint Laurent.