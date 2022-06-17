Мамина гордость. Cын Виктории Бекхэм снялся в новой рекламе Yves Saint Laurent

Супруга Дэвида Бекхэма очень гордится их средним сыном Ромео.

19-летний Ромео Бекхэм, помимо успехов в спорте, строит модельную карьеру. Недавно он снялся в рекламной кампании парижского дома высокой моды Yves Saint Laurent. Об этом важном событии Виктория Бекхэм рассказала в своем Instagram.

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На видео 19-летний Ромео выглядит очень гламурно. Он позирует в меховой куртке на голое тело. На ногтях у него лак цвета металлик, а на шее жемчужные нити с массивным украшением, похожем на крест.

"Горжусь тобой", — подписала Виктория Бекхэм видеоролик.

Друзья и поклонники бывшей "перчинки" тоже оценили клип. Девушка Ромео Миа Реган оставила под видео сердечко, то же самое сделал креативный директор YSL Энтони Ваккарелло.

Один из фанатов Виктории Бекхэм написал, что Ромео очень похож на маму, а другой похвалил его внешность, назвав "красавцем".

Кто-то из поклонников также отметил сходство Ромео с его знаменитым отцом, бывшим футболистом Дэвидом Бекхэмом.

Напомним, у Дэвида и Виктории Бекхэм четверо детей — 23-летний Бруклин Бекхэм, 19-летний Ромео Бекхэм, 17-летний Круз Бекхэм и 10-летняя Харпер Бекхэм. Каждым своим ребенком они восхищаются и гордятся.

Недавно Фокус рассказывал о том, что Дэвид Бекхэм устроил сказочные выходные своей дочери, Харпер, в Венеции, где они вместе прокатились на гондоле, а также посетили театр. 10-летняя девочка выглядела совсем взрослой, примерив бальное платье от Zimmermann за 1600 фунтов стерлингов. Дэвид выбрал для выхода в свет черный классический костюм.

Фокус ранее писал о том, что старший сын Виктории и Дэвида Бекхэма, 23-летний Бруклин Бекхэм, женился на дочери американского миллиардера, Николе Пельтц. Свадьба проходила в имении родителей невесты, куда пригласили звездных друзей и близких семьи. Вместо подарков молодожены настаивали на том, чтобы гости перечислили средства в фонд, помогающий Украине.

Самым обсуждаемым нарядом вечера было платье Виктории Бекхэм, которое она сшила за несколько дней до вечеринки в лондонском ателье своего бренда. Мама жениха блистала в наряде из шелка стального цвета, который она придумала сама. На его создание ушло пять дней.