Дэвид Бекхэм устроил своей дочке сказочные выходные в Венеции

Знаменитый футболист сейчас находится в Италии вместе со своей семьей

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47-летний Дэвид Бекхэм всегда говорил о том, что очень любит своих детей и проводит с ними много времени. Но на этих выходных он уделил целый день своей 10-летней дочке Харпер. Об этом пишет Daily Mail.

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Они вместе отправились в Венецию и прокатились на гондоле. В Сети прогулку Дэвида и Харпер уже назвали "идеальным днем отца и дочери".

[ + – ] Дэвид Бекхэм и Харпер Бекхэм Фото: Backgrid

На фото, которые появились в Сети, Дэвид помогает дочери сесть в гондолу, показывает ей достопримечательности и обнимает.

Судя по тому, как Харпер восторженно смотрела по сторонам, поездка ей очень понраивлась.

Дэвид даже сделал несколько селфи на память, но пока на его страничках в соцсетях они не появились.

Зато Виктория Бекхэм опубликовала снимки их нового семейного любимца – щенка по имени Симба Бекхэм.

[ + – ] Новый член семьи Бекхэмов - щенок по кличке Симба Фото: Instagram victoriabeckham [ + – ] Новый член семьи Бекхэмов - щенок по кличке Симба Фото: Instagram victoriabeckham

На днях, в интервью, Дэвид рассказал, что очень любит своих детей и в каждом из них он видит "частичку себя".

"Ромео – упрям, как и я, Харпер – очень добрая, у Бруклина мягкий характер и он очень заботливый, а Круз – он забавный. Виктория всегда говорила, что смешной и забавный, но в это никто не верил, так вот, Круз – точно как я", — признался футболист.

Напомним, 12 мая Дэвид Бекхэм поделился забавным видео с дочерью Харпер. А после они с Викторией приняли участие в праздновании Платинового юбилея королевы Елизаветы и рассказали о правилах посещения приемов во дворце.