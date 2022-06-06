Дэвид и Виктория Бекхэм поделились правилами посещения королевских приемов

Знаменитый футболист и его не менее знаменитая супруга частые гости на официальных мероприятиях

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48-летний футболист Дэвид Бекхэм и его 47-летняя жена Виктория Бекхэм устроили на выходных шикарный ужин для людей "которые вдохновляют", в рамках празднования Платинового юбилея королевы Елизаветы и поделились секретами посещения официальных приемов при дворе. Их ужин транслировался на BBC One. Об этом пишет Daily Mail.

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Мать четверых детей Виктория, получившая орден Британской империи в 2017 году, рассказала, что лучше не надевать высокие каблуки.

[ + – ] Дэвид и Виктория Бекхэм на официальном ужине Фото: Скриншот

По этикету, к королеве и членам королевской семьи нельзя поворачиваться спиной после награждения, так что приходится пятиться, и в этом случае высокие шпильки могут стать проблемой. Впрочем, сама Виктория своим высоким каблукам не изменила.

"Не то чтобы я носил высокие каблуки, когда получал сою награду, но эта пара шагов назад может стать проблемой, если на вас шпильки", — подтвердил Дэвид, который получил орден в 2003 году.

Еще он посоветовал не робеть, тогда как сам этот "экзамен" провалил. Когда-то Дэвид посетил Букингемский дворец, и королева спросила его: "Как Виктория, как дети?". "А я даже не смог ответить, это был невероятный момент и я потерялся", — признался футболист.

А Виктория посоветовала одной из приглашенных дам, которая была беременна, заранее попросить место рядом с ванной комнатой.

"Хорошим советом было бы обязательно попросить место рядом с ванной, если вы беременны, потому что вы никогда не знаете, что может случиться", — сказала бывшая участница группы Spice Girls.

И Дэвид, и Виктория поздравили королеву с ее Платиновым юбилеем. Но именно поздравление бывшей "перчинки" раскритиковали поклонники. Они сочли, что сравнение себя с королевой – неуместно.

Также к празднованию присоединились супермодели Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл. Они проехались на крыше двухэтажного автобуса в стиле 1990-х годов, который символизировал именно этот десятилетний период правления монарха.