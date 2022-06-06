Девід та Вікторія Бекхем поділилися правилами відвідування королівських прийомів

Знаменитий футболіст та його не менш знаменита дружина — часті гості на офіційних заходах.

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48-річний футболіст Девід Бекхем та його 47-річна дружина Вікторія Бекхем влаштували на вихідних шикарну вечерю для людей, які надихають, у рамках святкування Платинового ювілею королеви Єлизавети та поділилися секретами відвідування офіційних прийомів при дворі. Їхня вечеря транслювалася на BBC One. Про це пише Daily Mail.

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Мати чотирьох дітей Вікторія, яка отримала орден Британської імперії у 2017 році, розповіла, що краще не вдягати високі підбори.

[ + – ] Девід та Вікторія Бекхем на офіційній вечері Фото: Скриншот

За етикетом, до королеви та членів королівської сім'ї не можна повертатися спиною після нагородження, так що доводиться задкувати, і в цьому випадку високі шпильки можуть стати проблемою. Втім, сама Вікторія своїм високим підборам не зрадила.

"Не те щоб я носив високі підбори, коли отримував свою нагороду, але ці кілька кроків назад можуть стати проблемою, якщо на вас шпильки", — підтвердив Девід, який отримав орден у 2003 році.

Ще він порадив не боятися, тоді як сам цей "іспит" провалив. Колись Девід завітав до Букінгемського палацу, і королева запитала його: "Як Вікторія, як діти?". "А я навіть не зміг відповісти, це був неймовірний момент, і я розгубився", — зізнався футболіст.

А Вікторія порадила одній із запрошених дам, яка була вагітна, заздалегідь попросити місце поряд із ванною кімнатою.

"Хорошою порадою було б обов'язково попросити місце поруч із ванною, якщо ви вагітні, тому що ви ніколи не знаєте, що може статися", — сказала колишня учасниця гурту Spice Girls.

І Девід, і Вікторія привітали королеву із її Платиновим ювілеєм. Але саме вітання колишньої "перчинки" розкритикували шанувальники. Вони вважали, що порівняння себе з королевою — недоречно.

Також до святкування приєдналися супермоделі Кейт Мосс та Наомі Кемпбелл. Вони проїхалися на даху двоповерхового автобуса у стилі 1990-х років, що символізував саме цей десятирічний період правління монарха.