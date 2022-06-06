Девід та Вікторія Бекхем поділилися правилами відвідування королівських прийомів
Знаменитий футболіст та його не менш знаменита дружина — часті гості на офіційних заходах.
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48-річний футболіст Девід Бекхем та його 47-річна дружина Вікторія Бекхем влаштували на вихідних шикарну вечерю для людей, які надихають, у рамках святкування Платинового ювілею королеви Єлизавети та поділилися секретами відвідування офіційних прийомів при дворі. Їхня вечеря транслювалася на BBC One. Про це пише Daily Mail.
Мати чотирьох дітей Вікторія, яка отримала орден Британської імперії у 2017 році, розповіла, що краще не вдягати високі підбори.
За етикетом, до королеви та членів королівської сім'ї не можна повертатися спиною після нагородження, так що доводиться задкувати, і в цьому випадку високі шпильки можуть стати проблемою. Втім, сама Вікторія своїм високим підборам не зрадила.
"Не те щоб я носив високі підбори, коли отримував свою нагороду, але ці кілька кроків назад можуть стати проблемою, якщо на вас шпильки", — підтвердив Девід, який отримав орден у 2003 році.
Ще він порадив не боятися, тоді як сам цей "іспит" провалив. Колись Девід завітав до Букінгемського палацу, і королева запитала його: "Як Вікторія, як діти?". "А я навіть не зміг відповісти, це був неймовірний момент, і я розгубився", — зізнався футболіст.
А Вікторія порадила одній із запрошених дам, яка була вагітна, заздалегідь попросити місце поряд із ванною кімнатою.
"Хорошою порадою було б обов'язково попросити місце поруч із ванною, якщо ви вагітні, тому що ви ніколи не знаєте, що може статися", — сказала колишня учасниця гурту Spice Girls.
І Девід, і Вікторія привітали королеву із її Платиновим ювілеєм. Але саме вітання колишньої "перчинки" розкритикували шанувальники. Вони вважали, що порівняння себе з королевою — недоречно.
Також до святкування приєдналися супермоделі Кейт Мосс та Наомі Кемпбелл. Вони проїхалися на даху двоповерхового автобуса у стилі 1990-х років, що символізував саме цей десятирічний період правління монарха.