10-летняя Харпер первая и пока единственная дочь звездных супругов Бекхэмов.

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Знаменитый футболист Дэвид Бекхэм поделился забавным видео с дочерью Харпер на своей Instagram-странице.

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47-летний Дэвид решил посмеяться над расписанием уроков дочери, пока вел ее в школу.

"Да, мы с Харпером сегодня утром на чудесной прогулке, — сказал Бекхэм своим подписчикам. — Мы говорим о ее чудесном дне впереди".

Повернув камеру к ученице Харпер, отец спросил о ее расписании, на что девочка ответила: "Математика, английский язык, история, география и французский".

После этого, смеясь, Дэвид спросил: "Насколько ты взволнована? Ты взволнована?". Харпер с каменным выражением лица неохотно приподняла большой палец к камере.

"Веселый день впереди #HarperSeven", — подписал видео с дочерью футболист.

[ + – ] Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер

Подписчикам Дэвида очень понравился забавный ролик с его дочерью. Они пишут, что очень понимают состояние Харпер, а некоторые предположили, что дочь Бекхэмов не очень любит школу.

Отметим, что, кроме 10-летней Харпер, у звездных супругов Бекхэмов есть еще трое старших сыновей — Ромео, Круз и Бруклин. Последний в апреле 2022 женился на дочери американского миллиардера и переехал жить в США.

Напомним, недавно Дэвиду Бекхэму исполнилось 47 лет. В своих соцсетях он показал кадры с празднования дня рождения.

Также Фокус писал о роскошном обручальном кольце за 2 миллиона долларов, которое продемонстрировала невестка Виктории Бекхэм — американская актриса Никола Пельтц.