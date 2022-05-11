Никола Пельтц показала свое обручальное кольцо за 2 млн долларов

Пара заключила официальный брак около месяца назад.

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Жена Бруклина Бекхэма Никола Пельтц показала роскошное обручальное кольцо за 2 млн долларов. Снимками она поделилась на своей Instagram-странице.

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Как известно, старший сын Бекхэмов сделал своей возлюбленной предложение еще 2 года назад. И в 2020, соответственно, подарил помолвочное кольцо, однако в 2022 он обновил свой подарок. К тому же, на руке Николы и Бруклина уже появились обручальные кольца.

Если в 2020 году Бруклин Бекхэм подарил американской актрисе кольцо с изумрудной огранкой, то через два года на ее руке появилось кольцо с крупным бриллиантом.

[ + – ] Никола Пельтц Бекхэм показала свое роскошное обручальное кольцо

Тем временем обручальное кольцо Николы Пельтц Бекхэм сделано в огранке "багет" и напоминает по своей форме прямоугольник, состоящий из нескольких бриллиантовых ступеней.

Напомним, дочь американского промышленника Никола Пельтц и сын звездных супругов Бекхэмов Бруклин поженились в начале апреля 2022. Влюбленные добавили частицы фамилий друг друга к своим знаменитым фамилиям. Это стало причиной слухов, что Виктория Бекхэм была против женитьбы сына на Николе.

Также Фокус писал о первом официальном появлении Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц на красной дорожке в новой роли супругов.