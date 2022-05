Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц впервые вышли в свет как супружеская пара (фото)

Пара состоит в официальном браке меньше месяца.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Сын звездных супругов Бекхэм Бруклин и его жена Никола Пельтц впервые вышли на красную дорожку как супружеская пара. Об этом пишет Hello Magazine.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Официальный выход супругов Бекхэм-Пельтц, переживающих свой медовый месяц, произошел во время бала Института костюма Met Gala в Нью-Йорке.

Никола продемонстрировала невероятно нежное розовое платье со шлейфом и глубоким декольте от Valentino (свадебное платье актрисы также было от этого модного дома). Образ дополнили несколько аксессуаров, легкий макияж и естественная укладка волос.

Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов вышел в свет в кремовом костюме и белых кроссовках.

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц на Met Gala 2022

В частности, Никола и Бруклин признались, что они плакали на Met Gala, когда услышали, как Кейси Масгрейв исполняет кавер на композицию Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love.

"Конечно, мы с Бруклином плакали", — сказала Никола, признавшись, что это стало саундтреком к их первому танцу на свадьбе.

Отметим, что звездные молодожены ожидали своей свадьбы почти два года, а в апреле 2022 наконец скрепили свой союз официально и переехали жить в Америку, откуда сама Никола и ее состоятельная семья.

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц на Met Gala 2021 Фото: Getty Images

Напомним, на Met Gala 2022 также дебютировали как пара дочь Синди Кроуфорд, модель Кайя Гербер и ее новый бойфренд Остин Батлер. До этого об их романе только догадывались.

Фокус подробно писал о свадьбе старшего сына Бекхэмов и его возлюбленной Николы. После роскошной церемонии в Палм-Бич на берегу океана пользователи Сети заподозрили Викторию Бекхэм в том, что она была против женитьбы сына на американской актрисе.