Меган Фокс беременна в четвертый раз (фото)

Год назад актриса рассказала, что пережила выкидыш. У нее и Колсона должна была родиться девочка.

37-летняя американская актриса и модель Меган Фокс станет мамой в четвертый раз. Звезда, которая встречается с рэпером Machine Gun Kelly (в миру Колсон Бейкер), сообщила об этом в Instagram, удалив со страницы все до единой публикации.

На снимке Меган покрыта черной жидкостью, похожей на краску или на нефть. Ее волосы распущены, а на лице – макияж. Она стоит на коленях, прикрывая одной рукой грудь, а второй подчеркивая свой прилично округлившийся живот.

Меган Фокс объявила миру о беременности необычным способом Фото: Instagram meganfox

На втором снимке изображен положительный тест на беременность.

"Ничто никогда не теряется. Добро пожаловать обратно", — говорится в подписи, к которой добавлены эмодзи ангела и сердца.

Фото: Instagram meganfox

У Меган уже есть трое детей от бывшего мужа Брайана Остина Грина — 10-летний Ноа, девятилетний Бодхи и шестилетний Джорни. Бейкер является отцом 15-летней дочери Кейси от его экс-подруги Эммы Кэннон.

Для пары этот ребенок станет первым. За год до объявления о беременности Меган перенесла выкидыш. Она рассказала об этом опыте в своей книге стихов 2023 года "Красивые мальчики ядовиты". По ее словам, это должна была быть девочка.

В то время во время интервью на Good Morning America Меган сказала, что она "никогда не переживала ничего подобного в своей жизни".

"Это было очень тяжело для нас обоих. И это отправило нас в очень дикое путешествие вместе и по отдельности, вместе и порознь, пытаясь понять: "Что это значит? Почему это произошло?" — говорила она.

Меган и Колсон познакомились на съемках фильма Фото: Getty Images

Меган и MGK никогда не обсуждали потерю беременности до выхода книги стихов, однако артист намекнул на это на церемонии вручения премии Billboard Music Awards в мае 2022 года, посвятив свое выступление Меган и добавив: "Это ради нашего будущего ребенка".

Меган также перенесла внематочную беременность несколькими годами ранее.

Объявление о беременности Меган удивило ее поклонников, ведь в прошлом году и СМИ, и фанаты были уверены, что между певцом и актрисой все кончено. Они сами дали повод для этого, поскольку Фокс прямо говорила, что почти свободна.

В июле звезды намекнули на пополнение в семье, когда Колсон выпустил клип на песню "Lonely Roll". Меган появляется в видео с накладным животом, прежде чем видео заканчивается тем, что она играет с маленькой девочкой.

Титры еще больше смутили поклонников, поскольку последняя строка гласила: "Представляем: Малышка Вайолет Лейка".

Позже звезды опровергли информацию о беременности.

В клипе "Lonely Roll" Меган Фокс предстала мамой маленькой девочки

Меган и Колсон начали встречаться в 2020 году после встречи на съемках фильма "Полночь на злаковом поле", а затем обручились в 2022 году. Объявляя о помолвке в Instagram, Меган сказала, что они с MGK "пили кровь друг друга", чтобы отпраздновать это событие.

Но чуть больше года спустя Меган намекнула, что она рассталась с MGK, поделившись загадочным постом в Instagram, прежде чем полностью удалить свой аккаунт. Позже они возобновили роман.

В свою очередь артист сделал черную татуировку на половину тела, чтобы доказать Фокс свою любовь.

Ранее Фокус писал, что экс-супруг Меган Фокс назвал причину их развода.