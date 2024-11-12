Меган Фокс вагітна вчетверте (фото)

Рік тому актриса розповіла, що пережила викидень. У неї та Колсона мала народитися дівчинка.

37-річна американська актриса і модель Меган Фокс стане мамою вчетверте. Зірка, яка зустрічається з репером Machine Gun Kelly (в миру Колсон Бейкер), повідомила про це в Instagram, видаливши зі сторінки всі до єдиної публікації.

На знімку Меган покрита чорною рідиною, схожою на фарбу або на нафту. Її волосся розпущене, а на обличчі — макіяж. Вона стоїть на колінах, прикриваючи однією рукою груди, а другою підкреслюючи свій доволі округлий живіт.

Меган Фокс оголосила світу про вагітність у незвичний спосіб Фото: Instagram meganfox

На другому знімку зображено позитивний тест на вагітність.

"Ніщо ніколи не втрачається. Ласкаво просимо назад", — ідеться в підписі, до якого додано емодзі ангела і серця.

Фото: Instagram meganfox

У Меган вже є троє дітей від колишнього чоловіка Браяна Остіна Гріна — 10-річний Ноа, дев'ятирічний Бодхі та шестирічний Джорні. Бейкер є батьком 15-річної доньки Кейсі від його експодруги Емми Кеннон.

Для пари ця дитина стане першою. За рік до оголошення про вагітність Меган перенесла викидень. Вона розповіла про цей досвід у своїй книзі віршів 2023 року "Красиві хлопчики отруйні". За її словами, це мала бути дівчинка.

Тоді під час інтерв'ю на Good Morning America Меган сказала, що вона "ніколи не переживала нічого подібного у своєму житті".

"Це було дуже важко для нас обох. І це відправило нас у дуже дику подорож разом і окремо, разом і порізно, намагаючись зрозуміти: "Що це означає? Чому це сталося?", — говорила вона.

Меган і Колсон познайомилися на зйомках фільму Фото: Getty Images

Меган і MGK ніколи не обговорювали втрату вагітності до виходу книги віршів, проте артист натякнув на це на церемонії вручення премії Billboard Music Awards у травні 2022 року, присвятивши свій виступ Меган і додавши: "Це заради нашої майбутньої дитини".

Меган також перенесла позаматкову вагітність кількома роками раніше.

Оголошення про вагітність Меган здивувало її прихильників, адже торік і ЗМІ, і фанати були впевнені, що між співаком та акторкою все скінчено. Вони самі дали привід для цього, оскільки Фокс прямо говорила, що майже вільна.

У липні зірки натякнули на поповнення в родині, коли Колсон випустив кліп на пісню "Lonely Roll". Меган з'являється у відео з накладним животом, перш ніж відео закінчується тим, що вона грається з маленькою дівчинкою.

Титри ще більше збентежили шанувальників, оскільки останній рядок свідчив: "Представляємо: Малятко Вайолет Лейка".

Пізніше зірки спростували інформацію про вагітність.

У кліпі "Lonely Roll" Меган Фокс постала мамою маленької дівчинки

Меган і Колсон почали зустрічатися 2020 року після зустрічі на зйомках фільму "Північ на злаковому полі", а потім заручилися 2022 року. Оголошуючи про заручини в Instagram, Меган сказала, що вони з MGK "пили кров одне одного", щоб відсвяткувати цю подію.

Але трохи більше ніж через рік Меган натякнула, що вона розлучилася з MGK, поділившись загадковим постом в Instagram, перш ніж повністю видалити свій акаунт. Пізніше вони відновили роман.

Зі свого боку артист зробив чорне татуювання на половину тіла, щоб довести Фокс свою любов.

Раніше Фокус писав, що екс-чоловік Меган Фокс назвав причину їхнього розлучення.