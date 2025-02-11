Екснаречений Меган Фокс провів час з Карою Делевінь (фото)

За лічені тижні Фокс народить четверту дитину. За кілька місяців до цього вони з MGK розійшлися.

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Американський музикант Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) провів час на "Супербоулі-2025" разом зі своєю зірковою групою друзів. Про це пише TMZ.

Репер, який нещодавно розійшовся з вагітною Меган Фокс, був помічений в одній ложі з Тейлор Свіфт і компанією під час великої футбольної гри. Його також бачили разом з іншою давньою подругою — Карою Делевінь.

Кара Делевінь на "Супербоулі-2025" (у червоному капелюсі)

За даними TMZ, друзі пройшлися повз різні номери в Caesars Superdome в Новому Орлеані разом із дівчиною Кари, Мінкі.

Коли тріо пробиралося коридором, хтось в одному з номерів привернув увагу Колсона.

"Ой, зачекайте, почекайте секунду", — сказав 34-річний репер, коли вони проходили повз відчинені двері в один із номерів.

Екснаречений Меган Фокс зайшов усередину, щоб привітати свого друга, а 32-річна Кара чекала зі своєю дівчиною, перш ніж вони увійшли за ним, а Мінкі поклала руку на плече моделі.

Колсон Бейкер на "Супербоулі-2025" (справа)

Кара та Келлі — давні друзі, а у 2019 році дует приєднався до акторського складу трилеру про пограбування під назвою "Панк". Наступного року їх також бачили разом на акції протесту Black Lives Matter.

Нещодавно репер розійшовся з Меган Фокс, яка вагітна його дитиною. У листопаді 2024 року пара розлучилася під час відпустки в Колорадо після того, як акторка знайшла щось у телефоні Бейкера, що змусило її поїхати раніше.

Меган народить на початку весни 2025.

Нагадаємо, як Меган Фокс переживає розрив з Колсоном Бейкером.

Також Фокус писав про небажання Меган Фокс миритися з MGK.