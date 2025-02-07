За кілька тижнів до пологів: у яких стосунках Меган Фокс та Machine Gun Kelly

Акторка народить на початку весни 2025. Вона розійшлася з батьком майбутньої дитини на фоні чуток про його зради.

Related video

Стало відомо, у яких стосунках перебувають Меган Фокс та Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) незадовго до народження їхньої першої спільної дитини. Про це пише US Magazine.

Музикант хотів би примиритися з Меган, проте акторка не поділяє це бажання.

"Вони вже довгий час не розмовляють, але обмінялися кількома текстовими повідомленнями", — розповів інсайдер.

За словами джерела, фізична дистанція від MGK — це якраз те, що іде на користь вагітній Меган Фокс, дає їй змогу "зцілитися" та перебувати у спокійному стані перед четвертими пологами.

"MGK хоче знову бути разом із Меган, але вона сказала йому, що все скінчено… Вона не бажає перебувати з ним у стосунках", — вважає інсайдер.

Меган Фокс Фото: Instagram meganfox

Втім, зірка фільму "Тіло Дженніфер" не проти, аби колишній наречений був присутній у житті їхньої дитини.

У листопаді 2024 року пара розлучилася під час відпустки в Колорадо після того, як Меган знайшла щось у телефоні репера, що змусило її поїхати раніше. Незадовго до цього стало відомо про вагітність Фокс.

Акторка народить на початку весни 2025.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Нагадаємо, колишній чоловік Меган Фокс відреагував на заяви Колсона Бейкера.

Також Фокус писав про реакцію Браяна Остіна Гріна на розставання Меган Фокс з MGK.