За кілька тижнів до пологів: у яких стосунках Меган Фокс та Machine Gun Kelly
Акторка народить на початку весни 2025. Вона розійшлася з батьком майбутньої дитини на фоні чуток про його зради.
Стало відомо, у яких стосунках перебувають Меган Фокс та Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) незадовго до народження їхньої першої спільної дитини. Про це пише US Magazine.
Музикант хотів би примиритися з Меган, проте акторка не поділяє це бажання.
"Вони вже довгий час не розмовляють, але обмінялися кількома текстовими повідомленнями", — розповів інсайдер.
За словами джерела, фізична дистанція від MGK — це якраз те, що іде на користь вагітній Меган Фокс, дає їй змогу "зцілитися" та перебувати у спокійному стані перед четвертими пологами.
"MGK хоче знову бути разом із Меган, але вона сказала йому, що все скінчено… Вона не бажає перебувати з ним у стосунках", — вважає інсайдер.
Втім, зірка фільму "Тіло Дженніфер" не проти, аби колишній наречений був присутній у житті їхньої дитини.
У листопаді 2024 року пара розлучилася під час відпустки в Колорадо після того, як Меган знайшла щось у телефоні репера, що змусило її поїхати раніше. Незадовго до цього стало відомо про вагітність Фокс.
Акторка народить на початку весни 2025.
Нагадаємо, колишній чоловік Меган Фокс відреагував на заяви Колсона Бейкера.
Також Фокус писав про реакцію Браяна Остіна Гріна на розставання Меган Фокс з MGK.