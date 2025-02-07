За несколько недель до родов: в каких отношениях Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Актриса родит в начале весны 2025 года. Она разошлась с отцом будущего ребенка на фоне слухов о его изменах.

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Стало известно, в каких отношениях находятся Меган Фокс и Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) незадолго до рождения их первого общего ребенка. Об этом пишет US Magazine.

Музыкант хотел бы примириться с Меган, однако актриса не разделяет это желание.

"Они уже долгое время не разговаривают, но обменялись несколькими текстовыми сообщениями", — рассказал инсайдер.

По словам источника, физическая дистанция от MGK — это как раз то, что идет на пользу беременной Меган Фокс, позволяет ей "исцелиться" и находиться в спокойном состоянии перед четвертыми родами.

"MGK хочет снова быть вместе с Меган, но она сказала ему, что все кончено... Она не желает находиться с ним в отношениях", — считает инсайдер.

Меган Фокс Фото: Instagram meganfox

Впрочем, звезда фильма "Тело Дженнифер" не против, чтобы бывший жених присутствовал в жизни их ребенка.

В ноябре 2024 года пара рассталась во время отпуска в Колорадо после того, как Меган нашла что-то в телефоне рэпера, что заставило ее уехать раньше. Незадолго до этого стало известно о беременности Фокс.

Актриса родит в начале весны 2025 года.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Напомним, бывший муж Меган Фокс отреагировал на заявления Колсона Бейкера.

Также Фокус писал о реакции Брайана Остина Грина на расставание Меган Фокс с MGK.