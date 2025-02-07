За несколько недель до родов: в каких отношениях Меган Фокс и Machine Gun Kelly
Актриса родит в начале весны 2025 года. Она разошлась с отцом будущего ребенка на фоне слухов о его изменах.
Стало известно, в каких отношениях находятся Меган Фокс и Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) незадолго до рождения их первого общего ребенка. Об этом пишет US Magazine.
Музыкант хотел бы примириться с Меган, однако актриса не разделяет это желание.
"Они уже долгое время не разговаривают, но обменялись несколькими текстовыми сообщениями", — рассказал инсайдер.
По словам источника, физическая дистанция от MGK — это как раз то, что идет на пользу беременной Меган Фокс, позволяет ей "исцелиться" и находиться в спокойном состоянии перед четвертыми родами.
"MGK хочет снова быть вместе с Меган, но она сказала ему, что все кончено... Она не желает находиться с ним в отношениях", — считает инсайдер.
Впрочем, звезда фильма "Тело Дженнифер" не против, чтобы бывший жених присутствовал в жизни их ребенка.
В ноябре 2024 года пара рассталась во время отпуска в Колорадо после того, как Меган нашла что-то в телефоне рэпера, что заставило ее уехать раньше. Незадолго до этого стало известно о беременности Фокс.
Актриса родит в начале весны 2025 года.
Напомним, бывший муж Меган Фокс отреагировал на заявления Колсона Бейкера.
Также Фокус писал о реакции Брайана Остина Грина на расставание Меган Фокс с MGK.