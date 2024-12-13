Бывший муж беременной Меган Фокс резко обратился к отцу ее ребенка

Меган беременна четвертым ребенком. Впрочем, накануне она бросила Machine Gun Kelly после того, как якобы увидела подозрительные переписки в его телефоне.

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Бывший муж Меган Фокс Брайан Остин Грин резко обратился к Колсону Бейкеру (Machine Gun Kelly) на фоне новостей о разрыве музыканта с беременной актрисой. Об этом пишет TMZ.

"Ему за 30, правда? Но в свои 30, я не знаю, повзрослей. Будто ты знаешь, что она беременна" — сказал 51-летний актер.

Звезда сериала "Беверли-Хиллз" признался, что "понятия не имел", что его экс-супруга и MGK (настоящее имя Колсон Бейкер) недавно расстались. До отношений с MGK Фокс была замужем за Грином с 2010 по 2021 год. Бывшие воспитывают троих сыновей Ноа, 11, Бодхи, 9, и Джорни, 7. А MGK, в свою очередь, является отцом 15-летней дочери Кэси.

"Я просто хочу для нее самого лучшего", — сказал Брайан Остин Грин о своей бывшей жене.

"Я хочу самого лучшего для ребенка. Я хочу самого лучшего для наших детей", — добавил актер.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Брайан сказал, что ему "жаль", что Меган Фокс и MGK переживали разрыв во время ее беременности. Ребенок станет четвертым для актрисы, которая ранее пережила выкидыш.

Грин добавил, что это испытание является "трагической ситуацией" и что он "никому бы этого не пожелал".

Меган и Колсон начали встречаться в 2020 году после встречи на съемках фильма "Полночь на злаковом поле", а затем обручились в 2022 году. Объявляя о помолвке в Instagram, актриса призналась, что они с MGK "пили кровь друг друга".

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Напомним, почему Меган Фокс бросила жениха.

Также Фокус писал о реакции детей Меган Фокс на ее четвертую беременность.