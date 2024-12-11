Это конец: стало известно, почему беременная Меган Фокс бросила жениха

В послений год отношения Меган Фокс и Колсона Бейкера были похожи на американские горки. Пара разорвала помолвку, но потом помирилась, и актриса даже забеременела. Но ребенок не удержал их вместе.

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38-летняя актриса и модель Меган Фокс, которая на днях рассталась со своим женихом и отцом ее будущего ребенка Колсоном Бейкером, не собирается к нему возвращаться, уверяет инсайдер Daily Mail.

Источник заявил, что, несмотря на беременность, их пятилетнему роману пришел конец. Последней каплей в их непростом романе стало подозрение Меган в том, что Колсон переписывался с другими женщинами и, возможно, изменял ей.

"Меган просто покончила со всем этим. Ей надоело его поведение и то, как он с ней обращался. Когда она забеременела, он подумал, что она останется с ним, несмотря ни на что. Но это не так", – говорит он.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Splash News

По его словам, сейчас для Меган самое главное – ее ребенок, и у нее не будет проблем с тем, чтобы воспитывать его самостоятельно. Поэтому шансов у Machine Gun Kelly нет.

"Она уже бросала его раньше, но на этот раз, похоже, окончательно. Ее друзья поддерживают ее всем сердцем, и за последние несколько лет они действительно стали его ненавидеть. Ее друзья беспокоились, что это произойдет", – добавил инсайдер.

Другой человек из окружения пары добавил, что Фокс устала:

"То, как они действуют, – это драма. Это как бесконечные школьные отношения. Недели и месяцы все было хорошо, но когда они ссорятся, это все или ничего. Все стало хуже во время Дня благодарения. Она убеждена, что Колсон изменяет ей или изменил ей. Она обвинила его в том, что он переписывался с кучей девушек. И если это не привело к физической измене, то в ее глазах это эмоциональная измена. Теперь Колсон пытается вернуться к ней".

Сейчас актриса находится примерно на шестом месяце беременности, а ребенок должен появиться на свет в марте. Пара знает пол малыша, но не стала говорить публике об этом.

Ранее Фокус писал, что Меган Фокс призналась, как трое детей отреагировали на ее беременность.