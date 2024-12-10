Беременная Меган Фокс бросила своего жениха

Пара поссорилась на выходных в честь Дня благодарения, и разгневанная Меган покинула дом, где отдыхала с женихом, раньше времени.

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38-летняя американская актриса и модель Меган Фокс, которая находится на шестом месяце беременности, рассталась со своим женихом Колсоном Бейкером, он же певец Machine Gun Kelly, расстались всего через несколько недель после объявления о грядущем пополнении, пишет TMZ.

По информации инсайдеров таблоида, пара разорвала отношения на выходных в честь Дня благодарения во время пребывания в Вейле, штат Колорадо. Причиной стало то, что Фокс якобы обнаружила что-то в телефоне музыканта, что расстроило ее и заставило ее вернуться домой раньше времени.

С тех пор она не общается с Колсоном.

Ребенок, которого она ждет, – четвертый для нее и второй для рэпера. 11 ноября Меган поделилась фотографиями в Instagram, где можно было увидеть, как она держится за свой живот. Актриса также опубликовала снимок положительного теста на беременность.

Меган воспитывает сыновей Ноа (11 лет), Бодхи (9 лет) и Джорни (7 лет) от бывшего мужа Брайана Остина Грина. Что касается MGK, то в 2009 году у него родилась дочь Кэси, которой сейчас 15 лет. Ее матерью является его бывшая подруга Эмма Кэннон.

Их малыш должен появиться на свет в марте следующего года. Пол ребенка влюбленные не разглашают.

Ранее Фокус писал, как трое детей Меган Фокс отреагировали на ее беременность.