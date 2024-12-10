Вагітна Меган Фокс кинула свого нареченого

Пара посварилася на вихідних на честь Дня подяки і розгнівана Меган покинула будинок, де відпочивала з нареченим, завчасно.

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38-річна американська акторка і модель Меган Фокс, яка перебуває на шостому місяці вагітності, розлучилася зі своїм нареченим Колсоном Бейкером, він же співак Machine Gun Kelly, всього за кілька тижнів після оголошення про прийдешнє поповнення, пише TMZ.

За інформацією інсайдерів таблоїду, пара розірвала стосунки на вихідних на честь Дня подяки під час перебування у Вейлі, штат Колорадо. Причиною стало те, що Фокс нібито виявила щось у телефоні музиканта, що засмутило її та змусило повернутися додому завчасно.

Відтоді вона не спілкується з Колсоном.

Дитина, на яку вона чекає, — четверта для неї і друга для репера. 11 листопада Меган поділилася фотографіями в Instagram, де можна було побачити, як вона тримається за свій живіт. Актриса також опублікувала знімок позитивного тесту на вагітність.

Меган виховує синів Ноа (11 років), Бодхі (9 років) і Джорні (7 років) від колишнього чоловіка Брайана Остіна Гріна. Щодо MGK, то 2009 року в нього народилася донька Кесі, якій зараз 15 років. Її матір'ю є його колишня подруга Емма Кеннон.

Їхній малюк має з'явитися на світ у березні наступного року. Стать дитини закохані не розголошують.

Раніше Фокус писав, як троє дітей Меган Фокс відреагували на її вагітність.