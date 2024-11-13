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Стиль жизни

Стало известно, когда Меган Фокс родит четвертого ребенка

Меган Фокс, Меган Фокс беременна, когда родит Меган Фокс, Колсон Бейкер, Machine Gun Kelly, Брайан Остин Грин
Фото: Instagram meganfox | Меган Фокс

Звезда экрана уже трижды стала мамой. Она также пережила выкидыш и внематочную беременность.

Стало известно, когда американская актриса Меган Фокс родит четвертого ребенка. Об этом пишет TMZ.

Звезда экрана ждет первого совместного ребенка с Machine Gun Kelly. Сейчас она на четвертом-пятом месяце. А это значит, что у Меган и Колсона Бейкера в марте 2025 года родится дочь или сын. Пока пол будущего ребенка неизвестен.

Инсайдеры издания утверждают, что звезда фильма "Тело Дженнифер" чувствует себя уверенной и здоровой во время очередной беременности. Ранее она родила трех сыновей Брайану Остину Грину и пережила выкидыш в отношениях с Machine Gun Kelly.

11 ноября Меган объявила о своей беременности, позируя на снимке, на котором она была покрыта черной краской.

"На самом деле ничего не потеряно. Добро пожаловать обратно", — написала многодетная мама.

Меган Фокс

Объявление было сопровождено песней MGK Last November, треком о выкидыше, который она ранее пережила с музыкантом.

Меган Фокс и Колсон Бейкер начали встречаться в 2020 году после встречи на съемках фильма "Полночь на злаковом поле", а затем обручились в 2022 году. Объявляя о помолвке в Instagram, актриса призналась, что они с MGK "пили кровь друг друга", чтобы отпраздновать это событие. Впоследствии пара расходилась и мирилась, а теперь ждет рождения общего ребенка.

Напомним, летом 2024 года Меган Фокс спровоцировала слухи о беременности.

Также Фокус писал о реакции Брайана Остина Грина на беременность Меган Фокс.