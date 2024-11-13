Стало відомо, коли Меган Фокс народить четверту дитину

Зірка екрану вже тричі стала мамою. Вона також пережила викидень та позаматкову вагітність.

Стало відомо, коли американська акторка Меган Фокс народить четверту дитину. Про це пише TMZ.

Зірка екрану чекає на першу спільну дитину з Machine Gun Kelly. Наразі вона на четвертому-пʼятому місяці. А це означає, що в Меган та Колсона Бейкера в березні 2025 року народиться донька або син. Поки стать майбутньої дитини невідома.

Інсайдери видання стверджують, що зірка фільму "Тіло Дженніфер" почувається впевненою та здоровою під час чергової вагітності. Раніше вона народила трьох синів Браяну Остіну Гріну та пережила викидень у стосунках з Machine Gun Kelly.

11 листопада Меган оголосила про свою вагітність, позувавши на знімку, на якому вона була вкрита чорною фарбою.

"Насправді нічого не втрачено. Ласкаво просимо назад", — написала багатодітна мама.

Меган Фокс

Оголошення було супроводжено піснею MGK Last November, треком про викидень, який вона раніше пережила з музикантом.

Меган Фокс і Колсон Бейкер почали зустрічатися 2020 року після зустрічі на зйомках фільму "Північ на злаковому полі", а потім заручилися 2022 року. Оголошуючи про заручини в Instagram, акторка зізналася, що вони з MGK "пили кров одне одного", щоб відсвяткувати цю подію. Згодом пара розходилась та мирилася, а тепер чекає на народження спільної дитини.

Нагадаємо, влітку 2024 року Меган Фокс спровокувала чутки про вагітність.

Також Фокус писав про реакцію Браяна Остіна Гріна на вагітність Меган Фокс.